Fine settimana di primavera ma preparatevi a due nuovi vortici ciclonici

Dopo davvero tantissima pioggia, temporali e grandinate in un trend meteo votato all'instabilità ormai da parecchi giorni, le condizioni atmosferiche stanno per tornare stabili e soleggiate grazie a un campo di alta pressione africana che riporterà un clima da piena primavera con cieli sereni e temperature in aumento nel fine settimana. Il bel tempo, però, non durerà a lungo dal momento che la prossima settimana due nuovi vortici ciclonici attraverseranno le nostre regioni con generali condizioni di maltempo da nord a sud.

Week-end soleggiato

Le immagini satellitari mostrano ormai una blanda nuvolosità al Nord, più compatta al Centro dove sono presenti fenomeni sparsi, decisamente migliore al Sud e sulla Sicilia con cieli poco nuvolosi. Il vortice attualmente presente sta per trasferirsi sui Balcani, ecco perchè già dalla giornata odierna le condizioni meteo miglioreranno notevolmente. " Ultime piogge, poi torna la primavera soleggiata ma non calda ", spiega Antonio Sanò, direttore de Ilmeteo.it. Sabato 4 maggio il sole sarà protagonista da nord a sud a parte locali e innocui annuvolamenti sulle zone alpine, domenica sarà una giornata ancora migliore, cieli sereni ma attenzione soltanto al Nord-Ovest dove arriveranno nuove nubi e qualche acquazzone.

Aumentano le temperature

In una prima fase i valori termici saranno ancora in media o leggermente al di sotto con difficoltà a superare i 20°C al Nord mentre sulle Isole Maggiori si registrano già punte di 25-26°C. La primavera "scoppierà" da sabato quando si toccheranno valori anche di 30°C in Sardegna e 28°C in Sicilia " ma faticheranno sul settore peninsulare a salire oltre i 22-23°C. Si starà comunque bene quasi ovunque", sottolinea l'esperto che spiega che si apre un perido non caldo e gradevole.

Arrivano due nuovi cicloni

Rispetto a numerose occasione del passato quando l'anticiclone metteva lunghe radici anche superiori ai sette giorni, l'Italia vive una fase climatica molto dinamica ed è confermato anche dalle previsioni a medio termine per la prossima settimana. "G ià da martedì 7 maggio un primo ciclone investirà in pieno le nostre regioni centro-settentrionali", spiega Mattia Gussoni de Ilmeteo.it. Si ptranno verificare condizioni di forte maltempo a causa degli accesi contrasti tra aria mite e quella molto fresca in arrivo, da qui la possibilità di temporali con grandine e locali nubifragi. A essere colpiti saranno soprattutto Nord-Ovest e regioni centrali (Toscana e Lazio in primis).

Il maltempo si sposterà al Sud e sulla Sicilia tra l'8 e il 9 maggio ma non è finita qui perchè " tra la notte successiva e le prime ore di venerdì 10 maggio un secondo ed insidioso ciclone è destinato a raggiungere il nostro Paese dando il via ad un nuovo peggioramento con il ritorno di piogge battenti e nubifragi" . In questo caso non è ancora possibile definire le zone più colpite dal maltempo, saranno necessari nuovi aggiornamenti.