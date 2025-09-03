Il Micam fa 100. Una vetrina per le calzature made in Italy

Celebra oltre mezzo secolo di storia Micam, il salone della calzatura di moda che dal 7 al 9 settembre festeggia a Fieramilano Rho la centesima edizione ospitando 870 brand di cui 401 italiani e 469 internazionali. Da Vigevano, culla della calzatura italiana, che nel 1931 ospitò la prima edizione della rassegna dedicata alla calzatura, Micam è diventato il salone leader mondiale. A gestirlo dal 1974 è l'Associazione Nazionale Calzaturifici Italiani. "La centesima edizione di Micam testimonia la forza del sistema fieristico milanese come vetrina del Made in Italy e hub di relazioni internazionali- spiega Giovanni Bozzetti, Presidente di Fondazione Fiera Milano - Un traguardo che rappresenta non solo un successo per il settore calzaturiero, ma anche un omaggio a una manifestazione che in cento edizioni ha saputo imporsi come punto di riferimento mondiale della moda e del business. Le fiere generano ogni anno per le quattro principali filiere del Made in Italy arredamento, moda, meccanica strumentale e food un valore di vendite pari a circa 47 miliardi di euro, con una ricaduta economica sul territorio lombardo di 4,3 miliardi.

Il sistema Fiera Milano sostiene oltre 300 mila imprese espositrici e accoglie più di 4 milioni di visitatori professionali l'anno, con un impatto che si estende anche a settori scientifici e culturali. Sono piattaforme strategiche di politica industriale, in grado di favorire innovazione, export e internazionalizzazione, stimolando al contempo investimenti e crescita competitiva per il Paese".