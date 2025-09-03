Abbonati
Il Micam fa 100. Una vetrina per le calzature made in Italy

Da Vigevano, culla della calzatura italiana, che nel 1931 ospitò la prima edizione della rassegna dedicata alla calzatura, Micam è diventato il salone leader mondiale

Celebra oltre mezzo secolo di storia Micam, il salone della calzatura di moda che dal 7 al 9 settembre festeggia a Fieramilano Rho la centesima edizione ospitando 870 brand di cui 401 italiani e 469 internazionali. Da Vigevano, culla della calzatura italiana, che nel 1931 ospitò la prima edizione della rassegna dedicata alla calzatura, Micam è diventato il salone leader mondiale. A gestirlo dal 1974 è l'Associazione Nazionale Calzaturifici Italiani. "La centesima edizione di Micam testimonia la forza del sistema fieristico milanese come vetrina del Made in Italy e hub di relazioni internazionali- spiega Giovanni Bozzetti, Presidente di Fondazione Fiera Milano - Un traguardo che rappresenta non solo un successo per il settore calzaturiero, ma anche un omaggio a una manifestazione che in cento edizioni ha saputo imporsi come punto di riferimento mondiale della moda e del business. Le fiere generano ogni anno per le quattro principali filiere del Made in Italy arredamento, moda, meccanica strumentale e food un valore di vendite pari a circa 47 miliardi di euro, con una ricaduta economica sul territorio lombardo di 4,3 miliardi.

Il sistema Fiera Milano sostiene oltre 300 mila imprese espositrici e accoglie più di 4 milioni di visitatori professionali l'anno, con un impatto che si estende anche a settori scientifici e culturali. Sono piattaforme strategiche di politica industriale, in grado di favorire innovazione, export e internazionalizzazione, stimolando al contempo investimenti e crescita competitiva per il Paese".

