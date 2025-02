Al Mico il primo summit delle scuole sull'intelligenza artificiale

Ascolta ora 00:00 00:00

É dedicata all'esplorazione delle potenzialità e delle implicazioni dell'Intelligenza artificiale in ambito formativo il Next Gen AI Summit al MiCo Centro Congressi, promosso dal Ministero dell'Istruzione e del Merito nell'ambito dell'iniziativa «Scuola Futura». Per la prima volta,1.500 tra rappresentanti delle scuole italiane (studenti, docenti e dirigenti scolastici) si riuniranno per confrontarsi sui principali temi legati all'AI e alle sue applicazioni nel sistema educativo, realizzando un grande laboratorio di orientamento nell'ambito delle iniziative di promozione delle discipline STEM, previste all'interno del Pnrr. Scuola Futura è un campus itinerante che attraversa l'Italia per promuovere attività di formazione ed esperienze innovative nel campo del digitale e delle nuove tecnologie.

L'integrazione dell'AI nei processi formativi e nella quotidianità delle scuole è il tema cardine di Next Gen AI, dove professionisti, ricercatori, accademici e policy-maker si confronteranno con studenti e docenti sull'intelligenza artificiale quale leva strategica per l'apprendimento, il lavoro, i processi decisionali e la vita di tutti i giorni. Obiettivo: contribuire al posizionamento della scuola italiana come ecosistema inclusivo, sostenibile e competitivo, in cui l'adozione consapevole dell'AI promuova la personalizzazione e l'innovazione della didattica, ponendo al centro del dibattito le questioni etiche e sociali, in un'ottica di trasparenza, sicurezza ed effettiva utilità.

Il Summit è strutturato attorno a 4 indirizzi tematici e strategici persone, luoghi, tecnologie, metodologie che si traducono in altrettanti spazi immersivi al MiCo. Ognuno di questi percorsi è guidato da una domanda centrale, una «landing question» pensata per stimolare il confronto e orientare la riflession sulle opportunità dell'Intelligenza Artificiale ne contesto educativo. Il format dinamico, che punta all'approfondimento e alla sperimentazione, favorendo il passaggio dalla teoria alla pratica e dall'ascolto alla progettazione, mette al centro il potenziale dell'Intelligenza Artificiale per la scuola del futuro.

Nella seconda fase del summit che ha preso il via venerdì, di questa mattina verranno costituiti 40 gruppi di lavoro di studenti provenienti da scuole e regioni diverse, per promuovere la massima diversità e ricchezza di prospettive.

In questi gruppi, i partecipanti rielaboreranno i contenuti appresi nelle sessioni, si confronteranno su nuove idee e daranno forma a un position paper, che sarà poi restituito alla comunità scolastica e al mondo dell'innovazione.

Oggi ore 15, il Ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara interverrà nella sessione plenaria, chiudendo le attività del summit.