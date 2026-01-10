Leggi il settimanale
Hardware e software |L'INIZIATIVA

Milano Cortina corre sulla fibra. Con Fibercop, Olimpiadi digitali

Firmata la partnership con la Fondazione in vista dei Giochi "diffusi" dove la connettività è elemento essenziale

In un'Olimpiade che per la prima volta è "diffusa" con sedi dislocate tra la grande città e territori di montagna, la connettività non è un optional. Non è solo un dettaglio tecnico ma una condizione essenziale. Ecco perchè è così importante, oggi, l'annuncio di un avvio di una partnership strategica tra Fondazione Milano Cortina 2026 e FiberCop in vista dei prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali. Una collaborazione che va oltre la sponsorizzazione ma parla la lingua di valori universali condivisi dello sport e si avvale dell'eccellenza tecnologica di un'azienda leader nell'innovazione. FiberCop assume ufficialmente il ruolo di Fiber Infrastructure Partner dell'evento.

L'accordo sancisce l'impegno dell'azienda nel sostenere un evento di portata globale, promuovendone i principi fondanti. Allo stesso tempo, la partnership rappresenta un'occasione cruciale per valorizzare le infrastrutture nazionali e i territori coinvolti dalla manifestazione. FiberCop, che gestisce la rete fissa e in fibra ottica più capillare del Paese con circa 27 milioni di chilometri di fibra posata e oltre 6.000 comuni già connessi in banda ultralarga metterà a disposizione degli operatori di telecomunicazione un'infrastruttura moderna e affidabile, ideale per supportare lo sviluppo di soluzioni digitali innovative su tutto il territorio.

"Avere un partner come FiberCop è di fondamentale importanza strategica - ha commentato Andrea Varnier, Amministratore Delegato Milano Cortina 2026 - I Giochi richiedono una rete molto complessa per la connettività: dobbiamo garantire velocità, qualità e continuità non solo per il funzionamento interno e logistico dell'evento ma anche per le immagini che verranno trasmesse al mondo intero, quelle che resteranno per sempre nella storia dello sport e dell'Italia. Per Milano Cortina 2026, edizione con sedi dislocate tra città e montagna, la collaborazione con un'azienda leader nella gestione della rete fissa, si rivela essenziale per il periodo dei Giochi e oltre Milano Cortina 2026".

Questa sponsorizzazione segna una tappa fondamentale nel percorso di crescita di FiberCop il cui obiettivo è garantire connettività ad alte prestazioni, contribuendo attivamente all'inclusione digitale, alla sostenibilità e allo sviluppo economico del Paese. La collaborazione con Milano Cortina 2026 conferma il ruolo di FiberCop e la sua consolidata esperienza nel settore delle reti digitali d'avanguardia.

"La collaborazione con la Fondazione Milano Cortina 2026 rappresenta per FiberCop un motivo di grande orgoglio - ha dichiarato anche Massimo Sarmi, Presidente e Amministratore Delegato di FiberCop - I Giochi saranno una vetrina per l'Italia e un'opportunità per dimostrare come infrastrutture digitali moderne e capillari possano abilitare eventi complessi e globali rappresentando un'eredità duratura per il Paese.

FiberCop è nata per essere tra i protagonisti della trasformazione digitale del Paese, e far parte del team di Sponsor di questo evento conferma la nostra volontà di essere presenti nei momenti in cui si costruisce il presente ed il futuro dell'Italia".

