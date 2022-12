Milano-Italia, è la disfida del panettone. Dai Cerea a Iyo, ecco i migliori sul mercato

Milano contro il resto d'Italia. A dicembre ogni anno c'è la disfida del panettone, il «pan di Toni» nato all'ombra del Duomo e diffusosi nel Novecento in tutta Italia, al punto che negli ultimi anni sono nate varie scuole di interpretazione. Oggi ogni pasticceria che si rispetti, da Brunico a Pantelleria, fa il suo. E nei concorsi di degustazione alla cieca o nelle classifiche pubblicate da riviste e siti spesso a vincere sono panettoni di altre regioni italiane, con eccellenze anche meridionali.

La riscossa di Milano e della Lombardia tutta parte dagli chef, che producono panettoni di assoluta qualità. Quello di Aimo e Nadia, creato dagli chef Fabio Pisani e Alessandro Negrini e disponibile presso la dispensa di Voce in piazza della Scala 6, è doppiamente buono: per la valorizzazione di materie prime italiane (come la selezione delle farine della Basilicata); e perché parte del ricavato è devoluto in favore della Fondazione Fibrosi Cistica, di cui Negrini è ambassador. Magnifico anche il panettone «giapponese» di Iyo, che si caratterizza per un impasto particolarmente soffice e per i canditi realizzato con lo yuzu, l'agrume nipponico per eccellenza. Altri chef che producono il loro panettone sono Claudio Sadler (acquistabile sul sito sadler-shop a 32 euro), Andrea Berton (43 euro), Carlo Cracco (48 euro) custodito in una latta old style. Come ogni anno Eugenio Boer produce il suo Burrettone (45 euro) in collaborazione con Jean-Mac Vezzoli. È un classico il panettone dei fratelli Cerea di Da Vittorio a Brusaporto (55 euro), che producono anche una versione al cioccolato e all'albicocca e Picolit.

Le pasticcerie rispondono presente: sia quelle classiche come Marchesi 1824 (42 euro al kg), Cova (27 euro al kg) e Cucchi (40 euro al kg), sia quelle contemporanee come Martesana (42 euro al kg), Panificio Longoni (40 euro al kg e una confezione creata dall'artista Gianluca Cannizzo). Immancabile la proposta di Peck, che oltre al proprio (34 euro al kg) vende un ampio assortimento di panettoni compresi quelli tristellati di Massimiliano Alajmo e Niko Romito. Milanesissimo infine il panettone del Duomo di Milano, nato dalla collaborazione tra il Viaggiator Goloso e la Veneranda Fabbrica del Duomo: versione classica o ai tre cioccolati al costo di 20,90 euro (e in omaggio due biglietti per visitare il Duomo). In Lombardia i migliori panettoni arrivano dal bresciano Iginio Massari, 43 euro al kg, con corner di vendita anche in centro a Milano (e c'è sempre la fila), da Bedussi sempre a Brescia.

E il resto d'Italia? Risponde compatta da Nord a Sud: dall'Emilia i panettoni di Capolinea e del bolognese Forno Brisa, dalla Basilicata i mitologici lievitati di Vincenzo Tiri, dal Veneto la vicentina pasticceria Filippi, la veronese Lorenzetti e Olivieri 1882 di Arzignano, spesso in testa alle classifiche di qualità, che quest'anno produce un panettone e un pandoro alla Grappa Nardini. Buonissimi ed eleganti, al prezzo di 41 euro al kg nello shop online www.oliveri1882.com.