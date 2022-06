Gli ambientalisti bloccano la Tangenziale di Milano

Momenti di vera tensione nella mattinata di oggi, venerdì 10 maggio, quando un gruppo di attivisti ambientalisti ha deciso di occupare le carreggiate della Tangenziale Est di Milano mandando in tilt il traffico, a quell’ora sempre molto intenso. Tutto ha avuto inizio poco dopo le 8.30 a Cascina Gobba, comune in provincia di Milano. A quell’ora alcuni attivisti del movimento ambientalista ‘Ultima Generazione’ si sono seduti sull’asfalto paralizzando le corsie della tangenziale. Il loro atto di protesta, come si vede nel video riportato dal Corriere, era rivolto contro le politiche dei vari governi, contro il gas e il carbone, e a favore invece del clima. Ovviamente questa manifestazione, che era stata annunciata nella giornata di ieri in diverse città italiane, tra le quali appunto il capoluogo lombardo, ha provocato la reazione dei tanti automobilisti che si trovavano a bordo delle loro auto per raggiungere il posto di lavoro o per altri impegni personali. La Tangenziale Est è molto frequentata dai pendolari che se ne servono per raggiungere la città meneghina e altre cittadine nei dintorni.

Automobilisti inferociti

La manifestazione in questione è arrivata proprio in un momento in cui Milano sta affrontando una importante sfida, ovvero quella della settimana del Salone del Mobile e del Fuorisalone, che ha attirato visitatori da tutto il mondo. In città c’è il tutto esaurito. I manifestanti hanno raggiunto la Tangenziale Est muniti di striscioni e si sono poi seduti sulla carreggiata, uno accanto all’altro, impedendo il passaggio lungo tutta la sua lunghezza. Qualche automobilista è sceso dalla macchina, sotto il sole cocente, per cercare di parlare e convincere i ragazzi ad andare via, ma questi sono rimasti fermi al loro posto urlando le loro motivazioni. Ci sono stati scambi di battute anche violenti, con persone che spiegavano ai giovani manifestanti come non fosse il caso di comportarsi in quel modo, dato che gli scioperi sono altra cosa.

L'arrivo della polizia

Solo l’arrivo di una volante della polizia Stradale, giunta sul posto verso le 8.40, è riuscita a sbloccare la situazione: gli agenti hanno infatti spostato di peso gli attivisti accompagnandoli ai lati della strada. Un paio di manifestanti si è divincolato andandosi a sdraiare davanti alle auto. Adesso, dopo essere stati identificati, rischiano tutti una denuncia. Sul luogo in cui è andata in scena la protesta si sono recate anche due pattuglie della polizia Locale per cercare di regolarizzare il traffico e far tornare la situazione alla normalità, cosa che è avvenuta verso le 9 del mattino.

