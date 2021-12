Ecco tutti gli Ambrogini d'Oro

Il sindaco di Milano Beppe Sala ha citato Sant’Ambrogio nel suo discorso al Teatro Dal Verme dove sono stati consegnati gli Ambrogini d’oro, le benemerenze della città: “Vivete bene e muterete i tempi”. Il primo cittadino ha poi continuato: “Se vogliamo realizzare il sogno di una città più giusta, si tratta di organizzare l’impegno dei tantissimi che si occupano del bene pubblico”. E i premi vanno proprio a coloro che sono stati capaci di rispecchiare questa Milano, fatta di lavoro ma anche di solidarietà. Una metropoli, come ha sottolineato Sala, che sa cambiare, pur rimanendo fedele ai suoi principi, che sappia rinunciare a qualcosa per raggiungere un bene più grande.

Tra i premiati maggiormente applauditi Tommaso Claudi, diplomatico italiano che restò a Kabul anche nel momento drammatico dell’arrivo dei talebani, e lo staff di PizzAut, la pizzeria gestita da ragazzi autistici. Premiata con un attestato di civica benemerenza anche Islander, l’associazione animalista no profit di Nicole Berlusconi, figlia di Paolo e nipote di Silvio, impegnata nel recupero e nella riabilitazione dei cavalli maltrattati. Poi anche l'ex capitano del Milan Franco Baresi e il progetto Inter Campus con l’ex presidente Massimo Moratti. Anche Simone lunghi, l’esperto canoista conosciuto in città come l’angelo dei Navigli per il suo impegno nel ripulire le acque di Milano. Medaglie d’oro per Aldo Cazzullo, editorialista del Corriere, e per il presidente della Fondazione Corriere della Sera Piergaetano Marchetti.

Tutti gli Ambrogini d’oro

Il giurista Marchetti, presidente della Fondazione Corriere della Sera. Il manager Enrico Pazzali, presidente di Fondazione Fiera Milano. Il diplomatico Tommaso Claudi. Il giornalista e scrittore Aldo Cazzullo. La filantropa Maria Candida Morosini. Giuseppe Castagna, amministratore delegato del Banco Bpm, lo chef siciliano, ma ormai milanese d’adozione, Filippo La Mantia; Ermanno Leo, oncologo dell’Istituto dei tumori. Valentina Massa, una delle biologhe dell’università Statale di Milano che ha inventato il tampone salivare Covid per i più piccoli. Gianni Cervetti, presidente della Fondazione Orchestra LaVerdi. Baresi, ex calciatore e bandiera del Milan. L’avvocato Daniela Mainini, presidente del Centro Studi Grande Milano. La nuotatrice Arjola Trimi, campionessa paralimpica. La poliziotta Alessandra Simone, già capo della Omicidi alla Squadra mobile di Milano, poi questore, oltre che ideatrice del ‘Protocollo Zeus’ contro la violenza sulle donne. Infine l’antropologa forense dell’Università degli Studi di Milano Cristina Cattaneo.

Alla memoria

Grandi Medaglie d’oro alla memoria agli ex sindaci Marco Formentini (1930-2021) e Carlo Tognoli (1938-2021), allo scrittore Andrea G. Pinketts (1960-2018), a Emilia Cestelli, attivista antimafia e moglie di Nando dalla Chiesa, e alla travel blogger Francesca Barbieri detta ‘Fraintesa’, morte entrambe di tumore nel 2021.

Gli attestati

Gli attestati di benemerenza vanno al Progetto Islander di Nicole Berlusconi, l’associazione no profit impegnata nel recupero e nella riabilitazione dei cavalli maltrattati, al Comitato 8 ottobre 2001 che mantiene viva la memoria della strage di Linate avvenuta esattamente 20 anni fa, alla Fondazione Memoriale della Shoah, a Nico Acampora di PizzAut, alla Scuola civica di cinema ‘Luchino Visconti’, ad Auser Milano, a In Corso d’Opera, alla dottoressa Francesca Cortellaro dell’ospedale San Paolo, a Inter Campus, all’Associazione Uniic- Unione Imprenditori Italia-Cina, a Pro Tetto onlus, all’Associazione Angsa Lombardia, al Banco farmaceutico, alla Bocciofila Martesana, a Simone Lunghi, a Bauli in Piazza onlus, alle Bici Rossignoli, all’Associazione culturale ‘Il mondo creativo’, all’Ordine di Malta, a Pietro Farneti.

Il sindaco Sala ha parlato dei fondi del Pnrr, il prossimo lunedì il ministro Vittorio Colao sarà a Milano per discuterne: “Quei finanziamenti saranno lo strumento di trasformazione, ma le virtù ambrosiane saranno le condizioni essenziali per la nascita della Milano che verrà”.

Segui già la pagina di Milano de ilGiornale.it?