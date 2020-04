App per mappare il rischio di contagi Sala: "Tutti compilino il questionario"

Un'app per mappare il rischio del contagio. Si chiama AllertaLOM e come logo ha il simbolo della Protezione Civile. «Scaricatela tutti e compilato il questionario, assolutamente anonimo, che si trova nella sezione coronavirus- l'invito del vicepresidente della Regione Lombardia, Fabrizio Sala - dove si chiede, oltre al sesso e all'età del soggetto, se si hanno avuto sintomi o se si è entrati in contatto con persone positive. Questo aiuterà i nostri virologi per tracciare la mappa del rischio del contagio e per fini statistici». Attenzine: l'app non sostituisce nessun test, nè alcun consulto medico, ma si tratta di «un'arma in più che abbiamo per arginare ulteriormente la pandemia». Sala ha poi lanciato il bando per la ricerca sul Covid: dal 6 aprile saranno a disposizione 7,5 milioni di euro, grazie al contributo di Fondazione Cariplo e Fondazione Veronesi, per lo studio sulla terapia per il coronavirus, le malattie virali e i sistemi di controllo per l'analisi del virus.

Dall'assessore al Bilancio Davide Caparini, impegnato da settimane per reperire sul mercato internazionale tutti i dispositivi di protezione individuale e i macchinari necessari agli ospedali lombardi, arriva una stoccata alla Protezione civile nazionale: «Nella comunicazione ufficiale si legge un elenco dei dispositivi che ci avrebbero inviato, ma devono aver sbagliato indirizzo perché a Milano non è mai arrivato nulla».

Intanto i dati degli ultimi sei giorni aprono uno spiraglio di speranza: «Diminuisce infatti il numero dei positivi e degli accessi alle terapie intensive» riferisce l'assessore al Welfare Giulio Gallera. «Ad oggi sono 603 le persone dimesse dalle terapie intensive e si è passati dai 132 accessi del 24 marzo agli 81 di ieri. Non dobbiamo mollare e andare avanti con comportamenti virtuosi» avverte. Calano i nuovi contagi, passati dai 43.202 di ieri ai 42.161 di lunedì ai 41.007 di domenica. Così in discesa anche il numero dei pazienti ricoverati non in terapia intensiva: 11.883 ieri, 11.815 lunedì e 11.613 domenica. «i dati degli ultimi sei giorni ci danno un segnale di speranza».