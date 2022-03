Allarme baby gang a Milano: fermati 8 minori tra 12 e 17 anni

Le baby gang a Milano diventano sempre più un problema per la sicurezza della città. La forza del branco le spinge ad azioni violente, che prendono di mira indiscriminatamente le loro vittime. Polizia e forze dell'ordine lavorano quotidianamente per la repressione del crimine e proprio in quest'ambito si inserisce l'operazione che ha portato allo smantellamento della gang Z4, attiva principalmente nei quartieri periferici di Corvetto e Calvairate.

I carabinieri del Comando provinciale di Milano, a seguito di una lunga e articolata indagine durata mesi, hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale per minorenni nei confronti di 8 giovanissimi gravemente indiziati, a vario titolo e in concorso tra loro, dei reati di rapina e lesioni personali aggravate in concorso. L'indagine, coordinata dalla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Milano, guidata dal sostituto procuratore Sabrina Ditaranto, ha portato al fermo dei membri della gang, che hanno un'età compresa tra i 12 e i 17 anni.

Le indagini sono state condotte sul campo dai carabinieri della compagnia Milano porta Monforte, che nel corso degli ultimi mesi hanno accertato che i minori, avvalendosi della forza intimidatoria del gruppo, hanno commesso, in più circostanze, violente aggressioni e 14 rapine, alcune tentate, a danno dei passanti. Le loro azioni si svolgevano all'interno di parchi, sui mezzi di trasporto pubblico, nei pressi delle fermate o nei principali luoghi di aggregazione giovanile. Le vittime venivano avvicinate con i pretesti più banali per sottrarre loro smartphone e altri oggetti di valore.

La situazione a Milano è sempre più grave, tanto che la Regione Lombardia ha approvato una mozione presentata da Forza Italia con la quale si chiede alle amministrazioni locali maggiore attenzione e forza dispiegata sul campo per la repressione del fenomeno delle baby gang. Nella mozione, oltre ai temi di stretta sicurezza, è stata inserita anche la proposta di istituire, presso un ospedale milanese, uno sportello e, presso la Questura, un numero verde, entrambi dedicati alle vittime.