Benassati (Fi) è in pole per riprendere Zona 1

Per completare il risiko dei candidati presidenti del centrodestra nei Municipi dovrebbe essere (finalmente) questione di ore, anche se i diretti interessati se lo sentono ripetere da una ventina di giorni e fino all'ultimo stanno in all'erta. A tenere «impallata» la campagna per le nove Zone milanesi a questo punto sarebbero sopratutto le discussioni sulle candidature nella Capitale, e i due schemi si devono sbloccare in contemporanea. Secondo gli ultimi accordi, il derby tra Forza Italia e Fratelli d'Italia sul Municipio 1, il centro storico che negli ultimi anni ha sempre premiato il centrosinistra e rappresenta quindi una sfida tosta oltre che simbolica, dovrebbe finire a favore degli azzurri che intendono affidare la partita più difficile a Federico Benassati, già consigliere uscente. Il partito della Meloni puntava su Simone Orlandi, presidente del circolo Italia Sovrana e già capogruppo Fdi del Municipio 1 che, in alternativa, dovrebbe correre nel Municipio 7, la roccaforte azzurra del presidente uscente Marco Bestetti che si candida in consiglio comunale. Ha provato a passare il testimone al vice Antonio Salinari ma sembra che il derby sulla zona Baggio a questo punto si chiuderà invece a favore di Fdi. Fratelli d'Italia dovrebbe intestarsi quindi il Municipio 7, il 3 (ma il nome è ancora incerto) e il Municipio 8, dove toccherebbe a Enrico Turato provare a conquistare la zona «rossa» dove il presidente Simone Zambelli non si ricandida e cede la corsa a Giulia Pelucchi, che oggi alle 16.30 accompagnerà con il candidato in Zona 1 Mattia Abdu il sindaco Beppe Sala ad un incontro cn i cittadini in piazza Gramsci, zona Chinatown.

Nel Municipio 2 non si ricandida il presidente uscente Samuele Piscina, in lista per una poltrona in consiglio comunale, ma la successione sarà ancora targata Lega, e in queste ore il partito dovrebbe sciogliere le riserve tra l'assessore uscente Luca Lepore o il presidente del circolo Caccialanza Luigi Sardella. La Lega ha blindato ovviamente il Municipio 4 dove si ripresenta il presidente Paolo Guido Bassi, che questa mattina con il commissario cittadino Stefano Bolognini accompagnerà il segretario Matteo Salvini durante un sopralluogo nelle case popolari gestite da Mm a Ponte Lambro. La terza zona con candidato leghista sarà la 6 (anche se Fdi avrebbe voluto schierare qui Massimo Girtanner). Due presidenti uscenti nel Municipio 5 e nel 9, Alessandro Bramati di Milano Popolare nel primo caso e Giuseppe Lardieri nella zona che comprende Porta Nuova, Affori e Niguarda.