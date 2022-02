"Solo gastroenterite". Ma il giorno dopo muore a 4 anni peritonite

Un bimbo di quattro anni è morto di peritonite dopo essere stato dimesso dal Policlinico di Milano con una diagnosi di gastroenterite. La Procura di Milano avviato un fascicolo d'indagine per responsabilità colposa per morte in ambito sanitario a carico di una specializzanda e del suo superiore di turno quella sera. Gli accertamenti serviranno a chiarire le dinamiche del decesso.

I fatti

L'accaduto risale allo scorso novembre ma solo oggi ne è stata data notizia. Stando a quanto si apprende da fonti a vario titolo, il bimbo era stato portato in ospedale per via di forti dolori all'addome ed episodi di vomito. La specializzanda di turno al pronto soccorso del Policlinico di Milano, dopo aver eseguito gli accertamenti di routine, lo avrebbe dimesso con una diagnosi di gastroentre prescrivendogli del paracetamolo in caso di febbre. Nelle 24 ore successive, però, le condizioni di salute del piccolo si sono repentine aggravvate. Al punto che i genitori sono stati costretti a chiedere l'intervento di un'ambulanza per il trasporto d'emergenza in ospedale. Giunto nuovamente al pronto soccorso il bimbo è morto per una peritonite acuta con perforazione.

Le indagini

Per fugare ogni dubbio sulle circostanze del decesso prematuro, la Procura di Milano ha aperto un fascicolo di indagine per responsabilità colposa per morte in ambito sanitario. Due medici, la specializzanda e lo specialista di turno quella sera, sono indagati. Nello specifico, gli inquirenti intendono accertare eventuali negligenze da parte dei professionisti coinvolti e capire se siano stati eseguiti tutti gli esami diagnostici del caso prima di dimettere il bimbo. Pertanto, il pm titolare dell'indagine del sesto dipartimento della Procura ha disposto una consulenza tecnica per svolgere esami istologici e tossicologici sulla giovane vittima .