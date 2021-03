Blue Air, voli quotidiani da Linate per Bucarest e nuova rotta da Cluj

Novità per l’aeroporto di Milano Linate con la compagnia aerea Blue Air - il più grande vettore della Romania per numero di passeggeri trasportati - che dal prossimo 28 marzo incrementa il collegamento tra il city airport e Bucarest Otopenj fino a sette servizi settimanali e lancia due servizi settimanali da Cluj Napoca per la “summer 2021” con primo servizio assoluto Ultra-low-cost.

I voli sono già disponibili per la prenotazione con prezzi dei biglietti a partire da 9,99 euro, solo andata incluse tasse, commissioni e cambio gratuito. Questi gli operativi: Bucarest Otopeni - Linate, 5 voli settimanali dal 28 marzo al 30 aprile; Bucarest Otopeni - Linate, volo giornaliero dal primo maggio al 30 ottobre. Cluj Napoca-Linate-Cluj Napoca, dal primo giugno al 30 ottobre.

"Siamo entusiasti di annunciare il nostro nuovo servizio diretto ultra low-cost da Bucarest e da Cluj per Milano Linate, il city airport preferito nel cuore della metropoli. Le nuove operazioni a Linate sono coerenti con la strategia di Blue Air e consolidano il nostro impegno a fornire la migliore esperienza a vantaggio dei nostri clienti, che ora possono avere opzioni di viaggio migliori a prezzi ancora più convenienti”, commenta Krassimir Tanev, Chief commercial officer di Blue Air.

“Sea Aeroporti di Milano è lieta di accogliere a Linate i nuovi servizi Blue Air per la Romania. L'atterraggio di questi voli a Linate rappresenta un importante miglioramento della connettività e crea ulteriori opportunità di mercato a vantaggio di tutti i passeggeri, operatori economici e comunità residenti in città e in Lombardia - aggiunge Andrea Tucci, Vp Aviation business development di Sea - . Blue Air opera servizi aerei internazionali point-to-point verso destinazioni Ue e rappresenta quindi un partner ideale per sviluppare la rete di Linate, coerentemente con lo spirito e la lettera della regolamentazione della distribuzione del traffico del Sistema aeroportuale di Milano”.

La compagnia utilizza aeromobili Boeing 737 e nei suoi 16 anni di attività ha trasportato oltre 32 milioni di passeggeri volando per oltre 340 milioni di chilometri. Blue Air è certificata Iata Operational safety audit.