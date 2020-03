Boom di donazioni agli ospedali e la Sanità apre conti ad "hoc"

C'è chi telefona da casa, associazioni o aziende solo per ringraziare medici e infermieri in prima linea contro l'emergenza coronavirus. C'è chi «grazie per quello che fate» lo scrive su un biglietto che accompagna «due sporte della spesa piene di viveri, dolci e leccornie» comprati per alleggerire le ore dei camici bianchi in forze al Pronto soccorso di Treviglio nella Bergamasca. Nello stesso ospedale, due ristoratori hanno donato 20 pizze ciascuno e un altro regalerà hamburger. E ancora «decine di brioche» offerte da privati cittadini, e uno striscione che fuori dal Pronto soccorso omaggia i «Nostri eroi». In Lombardia è boom di donazioni e riconoscimenti ai professionisti in trincea 24 ore su 24 contro Covid-19. Tanta generosità da spingere le aziende ad attivare conti correnti ad hoc. Se ieri la Regione ha annunciato l'attivazione del cc «Regione Lombardia-Sostegno emergenza Coronavirus» (Iban IT76P0306909790100000300089) per rispondere alle «migliaia di telefonate e mail da parte di cittadini e imprenditori », come spiega il governatore Attilio Fontana, oggi si organizzano anche l'Asst Bergamo Ovest e l'Asst Monza. L'azienda socio sanitaria territoriale brianzola dà il via a una raccolta fondi (Iban IT49L0306920407100000046081 - causale 'Emergenza Coronavirus') «viste le numerose richieste di persone, associazioni, aziende private che vogliono sostenerci donando soldi o attrezzature», e quella bergamasca attiva l'Iban IT81G05696 53640000007000X13 - causale Donazione COVID-19.