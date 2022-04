Bovisa, rapina in treno arrestati tre magrebini. Una mega rissa a Loreto

Polizia e carabinieri sempre impegnatissimi sul fronte della criminalità. Anche questo fine settimana non sono mancati gli arresti, i blitz, gli interventi in città e in provincia.

Iniziamo da venerdì. Quando alla Bovisa la Polfer, con l'accusa di rapina aggravata, ha arrestato in stazione due marocchini e un algerino tra i 23 e i 33 anni. I tre extracomunitari, mentre si trovavano a bordo di un treno partito da Erba e diretto a Cadorna, hanno assalito e «alleggerito» un ragazzo del telefonino cellulare. Una volta che li ha visti scendere alla fermata «Bovisa», la vittima ha allertato gli agenti che, dopo averli individuati e bloccati, hanno anche recuperato il telefono.

Domenica mattina anche i carabinieri della compagnia di Monza hanno arrestato una donna italiana di 33 anni del posto che aveva appena tentato una rapina in un supermercato di Arcore. Sorpresa dalla proprietaria del negozio mentre tentava di rimuovere le placche anti taccheggio da dei capi di abbigliamento, la 33enne, cercando la fuga, ha afferrato un bicchiere di vetro per colpire la proprietaria al viso. Non riuscendoci, ha rotto così il bicchiere, finendo per minacciare la donna con i cocci. A quel punto tra le due è nata una lite interrotta proprio dall'intervento dei carabinieri di Arcore. Che hanno disarmato la donna, quindi l'hanno bloccata, mentre lei ha consegnato spontaneamente una sessantina di euro di merce che teneva nella borsa.

Sempre domenica, intorno alle 10, la polizia è intervenuta in città in un hotel di via Copernico (zona stazione Centrale) dopo che in questura era scattato l'alert che indica quando in una struttura ricettiva prende alloggio qualcuno inserito nelle banche dati. In manette sono finiti così tre cileni di 28, 30 e 33 anni che avevano rubato dei vestiti a clienti all'interno dell'outlet di Serravalle. Nelle due stanze che occupavano gli agenti di polizia hanno trovato vestiti e accessori di marchi di lusso, da Gucci a Hugo Boss. E, in particolare, uno scialle di lana di Louis Vuitton da 800 euro di cui era stato denunciato il furto il 20 marzo, quindi una giacca Billionaire del valore di circa 4mila euro il cui furto era stato denunciato giovedì.

Ci sono stati nove indagati per una rissa scoppiata nel bar «The Swan» di piazzale Loreto intorno all'una e mezza della notte tra domenica e lunedì e che aveva coinvolto in tutto una quindicina di uomini, tutti di origine peruviana, tutti ubriachi. Sudamericani che si sono lanciati addosso sedie, tavoli, suppellettili usandole come armi, l'uno contro l'altro. L'arrivo della polizia ha provocato il solito fuggi fuggi generale: due peruviani sono stati portati al pronto soccorso, altri nove, dopo l'accompagnamento in questura e le procedure di rito, sono stati denunciati a piede libero.