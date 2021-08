Opere di Leonardo abbandonate: bufera sull'amministrazione dem

Un grande tesoro storico-architettonico non solo non valorizzato ma persino tenuto nel più totale degrado. È questo in sintesi il nuovo attacco lanciato da Silvia Sardone, eurodeputata e consigliera comunale di Milano della Lega, contro l’amministrazione cittadina guidata da Beppe Sala. Motivo del contendere è il sistema di conche perfezionate da Leonardo da Vinci. Un’opera che oggi, a giudizio dell’esponente del partito di Salvini, non è mantenuta in modo dignitoso.

"È veramente spiacevole camminare in via San Marco e guardare le condizioni del sistema di conche perfezionate da Leonardo da Vinci", ha spiegato la Sardone.

Quest’ultima ha evidenziato che la chiusa dell'Incoronata, antica conca di navigazione che serviva a superare il dislivelo tra il Naviglio della Martesana e la Cerchia dei Navigli, rappresenta "uno degli innumerevoli vanti di Milano, ma purtroppo è totalmente abbandonata". "Qualsiasi città al mondo ce la invidierebbe ma- ha aggiunto la consigliera - purtroppo non è né valorizzata né mantenuta dignitosamente" .

Quali siano i problemi è la stessa europarlamentare a sottolinearli. "Da anni purtroppo è preda del degrado, con componenti in legno che si staccano, sporca, ridotta in alcuni giorno a un deposito di immondizie". Non solo. Perché la Sardone ricorda che nel corso degli anni la struttura è stata anche utilizzata come rifugio di senzatetto. Inoltre negli angoli della "vasca" si trovano anche casette per i gatti mentre ovunque "erbacce altissime sia sotto che negli spazi superiori fronte strada".

L’europarlamentare ha puntato il dito contro l’amministrazione dem. " Il Comune di Milano, a guida Pd, non fa nulla per darle decoro. Ed è un vero scandalo!", ha tuonato la Sardone che, con sarcasmo, ha aggiunto: "E meno male che dicono di essere concentrati sulla cultura".