Cathay Pacific riapre il volo Milano-Hong Kong

Riapre una nuova rotta intercontinentale all’aeroporto di Milano Malpensa, gestito da Sea: dal prossimo 6 novembre la compagnia aerea Cathay Pacific torna a volare con una programmazione settimanale operata con i moderni A350-1000. Il volo CX234 partirà ogni sabato alle 11.45 da Malpensa, mentre il volo CX233 decollerà ogni venerdì dall’aeroporto Internazionale di Hong Kong alle 00.50 (ora locale).

"Siamo orgogliosi di poter festeggiare la ripresa dei voli dall’Italia a poco più di un mese di distanza dalla celebrazione del nostro 75° Anniversario, sono sicuramente due traguardi importanti - commenta Maggie Wong, area manager Southern Europe Francia, Italia e Spagna della compagnia -. In questo periodo la salute e il benessere dei nostri passeggeri sono la massima priorità, offrendo loro un’esperienza di viaggio sicura, senza però venire meno all’eccellenza dei prodotti e servizi a bordo e a terra a cui erano abituati nell’era pre Covid-19”.

Per la ripresa dai voli dall’Italia, Cathay Pacific ha scelto l’A350-1000: l’aeromobilie più leggero ed efficiente che, grazie al design, ai motori di ultima generazione e all’utilizzo di materiali avanzati, riduce e ottimizza il consumo di carburante nel segno della sostenibilità. È il velivolo più grande della flotta e presenta una configurazione a 3 classi: 46 posti in Business Class, 32 in Premium Economy Class e 256 in Economy Class, per un totale di 334 posti. Tutti i dettagli a bordo sono studiati per innalzare la qualità dell’esperienza di viaggio dei passeggeri in ogni classe di volo e accoglierli in un ambiente confortevole, offrendo le migliori condizioni per il riposo e garantire totale libertà di controllo e organizzazione dello spazio e del sistema di intrattenimento, personalizzandoli a seconda delle proprie esigenze di lavoro, divertimento e relax.

Lo scorso anno, per dare maggiore fiducia ai propri viaggiatori, Cathay Pacific ha lanciato "Cathay Care": un pacchetto avanzato di misure che accompagnano e tutelano i passeggeri dalla partenza fino all’arrivo a destinazione, con procedure di check-in completamente digitalizzate che rispettano il distanziamento sociale, nuove norme di accesso alle lounge e ai servizi di ristorazione, postazioni con erogatori di gel disinfettante a bordo e distribuzione di kit brandizzati contenenti salviettine igienizzanti monouso e una mascherina di scorta. La pulizia della cabina resta un must per il vettore - si sottolinea in una nota - che, da cinque anni in testa alla classifica delle dieci compagnie aeree più pulite al mondo secondo Skytrax, rinnova l’impegno a sanificare con cura gli ambienti e a purificare l’aria a bordo con filtri chirurgici Hepa, nel pieno rispetto delle normative vigenti.

La compagnia offre fino al 31 dicembre 2021 una copertura assicurativa gratuita delle spese mediche da COVID-19, in collaborazione con Axa General Insurance Hong Kong Limited, valida dalla data di partenza per una durata massima di 30 giorni. E con l’iniziativa Vola senza pensieri per tutti i biglietti acquistati sul sito cathaypacific.com e in agenzia fino al 31 dicembre 2021, è consentito riprogrammare senza limiti la data e la destinazione finale fino al 31 dicembre 2021, per viaggiare entro il 31 dicembre 2022.