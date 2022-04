Al concorso vigili il comandante dà le domande alla sua "amica"

Confermata dalla Cassazione la sospensione dai pubblici uffici per 8 mesi della vigilessa che per il concorso per il posto a tempo indeterminato si era servita del legame sentimentale con il comandante dei vigili di Lodi - poi trasferito in Trentino e ora sospeso dal servizio - che le aveva passato le tracce delle prove scritte e orali di due selezioni, per il Comune di Cornegliano Laudense (Lodi) e per la Provincia di Lodi. Invano la difesa ha fatto presente che non c'era il rischio di recidiva e che se la misura interdittiva fosse stata convalidata, la vigilessa avrebbe perso il posto che nel frattempo aveva vinto in un altro concorso al Comune di Milano e, in questo modo, ci sarebbe stata una sorta di anticipata «sentenza di condanna».

Per i supremi giudici, invece, è da condividere quanto messo in evidenza dal Tribunale di Milano - che ha disposto la misura cautelare - rilevando il «disvalore della condotta» che è «aggravata» dal fatto di aver «propalato» anche a un'amica le tracce fornite dal comandante dei vigili di Lodi, «in un quadro programmatico che assume toni ancora più preoccupanti». L'amica, prosegue il verdetto, «collocandosi al secondo posto della graduatoria di Cornegliano, sarebbe subentrata» a lei che era «destinata a vincere il concorso della Provincia di Lodi».

La Cassazione ricorda anche «la capacità di influenzare i componenti della polizia locale suoi subordinati» dimostrata dal comandante e messa in luce dalla «reticenza mostrata dai suddetti nel riferire sulle circostanze» oggetto di inchiesta. Captate anche conversazioni tra Giulia e la madre con il rischio di recidiva in altri concorsi pilotati se fossero stati di interesse «dei loro familiari».