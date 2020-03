Coronavirus, Alitalia sospende i voli su Malpensa

A partire da domani, lunedì 9 marzo, sarà sospesa l'attività su Milano Malpensa. Questa la decisione presa da Alitalia, che ha annunciato che le misure saranno valide dopo l'arrivo del volo da New York AZ605, con atterraggio previsto alle ore 10:40. La scelta del piano di ridimensionamento dei voli da e per gli aeroporti di Milano e di Venezia è stata adottata in seguito al decreto del presidente del Consiglio (Dpcm) odierno con le nuove misure di contenimento della diffusione del Coronavirus. Il tutto si aggiunge alle razionalizzazioni già effettuate nei giorni scorsi per il calo dei passeggeri dovuto alle misure restrittive e alla minore propensione agli spostamenti.

Nel periodo indicato dal decreto, ovvero fino a venerdì 3 aprile, la compagnia effettuerà una serie di modifiche: da Milano Linate verranno operati, da domani, solo collegamenti nazionali, con una riduzione di frequenze sulle rotte servite, mentre le destinazioni internazionali saranno raggiungibili con i voli via Roma Fiumicino; da Milano Malpensa, con decorrenza 9 marzo, sarà sospesa l'attività dopo l’arrivo del volo da New York AZ605, con atterraggio previsto alle 10.40; infine, da Venezia la compagnia continuerà ad operare con un numero minore di frequenze i collegamenti da/per Roma. I passeggeri coinvolti nelle cancellazioni potranno comunque " modificare gratuitamente le loro prenotazioni sui voli confermati o richiederne rimborso secondo le modalità indicate sul sito alitalia.com ".

"Decisione assurda"

Sulla questione è intervenuto il deputato della Lega Edoardo Rixi: " La decisione di Alitalia di sospendere l'attività da Malpensa e di fare tagli drastici sulle tratte da Linate e Venezia è assurda ". A suo giudizio la compagnia di bandiera - a cui tra l'altro è stata fatta una forte iniezione di liquidità - dovrebbe assicurare " i collegamenti tra Nord e Sud garantire massima sicurezza ai passeggeri, ad esempio con controlli anche agli imbarchi ". Inoltre il responsabile nazionale Infrastrutture della Lega ha fatto notare che, considerando la situazione drammatica nello scenario economico nazionale, " va differita l'apertura del bando per la manifestazione di interesse per l'acquisizione di Alitalia almeno fino a quando non sarà superata l'attuale emergenza Coronavirus ".