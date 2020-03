Coronavirus, Conte chiude la Lombardia e 14 province

È notte fonda quando il premier Giuseppe Conte firma il decreto che mette in quarantena la Lombardia e altre 14 province del Nord Italia dividendo, di fatto, il Paese in due. "È un'emergenza nazionale che stiamo affrontando con determinazione e coraggio. Ce la faremo" , promette il presidente del Consiglio alle 3.30, dopo che l'ennesimo balzo in avanti nel conteggio dei contagiati e dei decessi ha obbligato l'esecutivo a introdurre restrizioni ancor più stringenti per provare a contenere l'epidemia da coronavirus.

Ieri sera una strana fuga di notizie aveva già anticipato il contenuto del Dpcm che di lì a qualche ora Conte avrebbe firmato. In realtà le misure urgenti per contenere il virus cinese sono ancora più stringenti di quello che era circolata. Le aree messe in quarantena sono la Lombardia e 14 province (Parma, Piacenza, Rimini, Reggio-Emilia, Modena, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Alessandria, Verbano-Cusio-Ossola, Novara, Vercelli e Asti) mentre restrizioni di natura preventiva sono previste per tutto il territorio nazionale. "Stiamo affrontando un'emergenza nazionale senza sottovalutarla, abbiamo scelto il criterio della trasparenza. Ci stiamo muovendo con determinazione e coraggio" , ha spiegato il premier tracciando i due obiettivi perseguiti dall'esecutivo, e cioè "contenere la diffusione del contagio" ed "evitare il sovraccarico delle strutture ospedaliere" . "Non possiamo dedicarci ad una sola modalità, servono entrambe" , ha continuato spiegando, in conferenza stampa, il contenuto del decreto che, al di là delle province coinvolte, è sostanzialmente identico a quello anticipato ieri sera.