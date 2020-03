Coronavirus, clochard positivo al test: chiuso centro accoglienza

"Restate a casa". È il monito di questi giorni, quello che fa da eco alle misure di contenimento contenute nel Dpcm dell'8 marzo varato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per limitare la diffusione del coronavirus su tutto il territorio nazionale. Ma per chi una casa non ce l'ha, per chi è costretto a rifugiarsi al freddo di una stazione buia e deserta, le restrizioni non hanno alcun senso. E il rischio di un contagio è più che una eventualità remota. Così, i clochard si affidano alla sorte e alla cure dei volontari della Croce Rossa per scongiurare l'incedere repentino del virus. Ma non è abbastanza.

Secondo quanto riferisce l'agenzia stampa Agi , nella giornata di lunedì 16 marzo, un senzatetto è risultato positivo al tampone faringeo. La notizia, non ancora ufficializzata, è stata già confermata dal comune di Milano che ha disposto la chiusura di uno dei centri di accoglienza gestiti dall'amministrazione locale. Da un prima ricostruzione della vicenda, sembrerebbe che l'uomo abbia manifestato i sintomi dell'infezione respiratoria acuta nel pomeriggio di domenica 15 salvo poi peggiorare nelle ore serali. Soccorso dal personale del 118, il clochard è stato trasportato in ospedale dove è stato sottoposto alla profilassi protocollata per il Covid-19. Le persone con cui ha avuto contatti nelle ultime due settimane si trovano ora in isolamento domiciliare e sarebbero in codizioni di salute discrete. Il centro di accoglienza è stato chiuso e gli ospiti trasferiti in un'altra struttura.