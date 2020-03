Coronavirus, Milan col coeur in man

L’emergenza coronavirus sta riuscendo a far emergere la parte migliore degli italiani e, in questo caso particolare, dei milanesi. Arriva infatti dal capoluogo lombardo l’idea di un volantino da appendere nei condomini per rendersi disponibili a dare una mano ai vicini che hanno bisogno del nostro aiuto. Già, perché la situazione non è delle migliori e sempre più persone, soprattutto anziane o a rischio, anche immunodepressi, scelgono di restare in casa per cercare di evitare un possibile contagio.

Il volantino contro il coronavirus

Ma come riuscire a fare la spesa, andare in farmacia o anche solo comprare un libro o un giornale per passare il tempo? In questo senso possono essere di grande aiuto i vicini di casa che non hanno problemi a mettere il naso fuori. L’idea di un volantino da stampare e affiggere nell’androne o nella portineria del proprio condominio è venuta a Luca Costamagna, assessore alla Felicità del Municipio 3 di Milano. L’iniziativa si chiama “Mi prendo cura del mio vicino”.

Pierfrancesco Maran, assessore di Milano, ha rilanciato l’idea sui social con un post esplicativo: “Le autorità sanitarie invitano le persone sopra i 65 anni a stare a casa e ad evitare situazioni di affollamento. Anche per questo è importante che ci dimostriamo comunità. Non esitiamo a contattare i vicini che conosciamo e pensiamo possano avere bisogno; magari gli serve qualcosa o comunque una parola buona fa sempre piacere, è il senso della campagna. Tutti, istituzioni, imprese e cittadini, possiamo fare la nostra parte per aiutare gli altri in questa difficile situazione”.

Aiutare i propri vicini

Sapere che non si è soli e che qualcuno è disponibile ad aiutarti se hai bisogno, ti aiuta ad affrontare meglio anche l’emergenza coronavirus. Sarebbe bello che, una volta passato questo momento difficile dato dall’epidemia in atto, il volantino rimanesse appeso al suo posto. Perché chi può dovrebbe ricordarsi di aiutare i vicini di casa bisognosi in qualsiasi momento dell’anno, anche fuori dall’emergenza di queste settimane.

Alice Arienta, consigliera del Pd, ha deciso di aderire all’iniziativa sottolineando proprio questo: “Sapere che non sei solo. Sapere che altri sono nella medesima situazione. Sapere che sul tuo vicino puoi contare. Pensiamoci oggi pomeriggio e stasera quando torniamo a casa, proviamo a capire se qualcuno ha bisogno, anche solo lasciando un messaggio sotto la porta, scrivendo un semplice messaggio di solidarietà, un saluto di attenzione, un sorriso, un libro lasciato per il book crossing. Diffondiamo tra di noi questa bella iniziativa di umanità, facciamo diventare virale la solidarietà”.

