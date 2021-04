"Rom e migranti occupano e prendono pure il reddito minimo"

Non si ferma l'impegno di Silvia Sardone nel denunciare il degrado di Milano, cuore economico del Paese in cui il disagio sociale si fa sempre più grave a causa di politiche sbagliate e dell'accoglienza indiscriminata. Nella grande metropoli lombarda sono migliaia gli stranieri senza fissa dimora, che vivono di espedienti, costretti ad arrangiarsi per sopravvivere, spesso conducendo un'esistenza ai bordi (e ben oltre) della legalità. In uno dei suoi ultimi sopralluoghi, l'eurodeputata ha visitato la zona di Milano Bovisa, estrema periferia occidentale della città. " Le aree occupate agli ex gasometri in Bovisa continuano a essere, come denuncia da tempo la Lega sia con presidi che attraverso il municipio 9, uno scandalo per questa amministrazione comunale ", sottolinea Silvia Sardone.

"Rumeni con il reddito di cittadinanza"

Negli stabilimenti dismessi trovano spazio rom e clandestini, che a decine vivono qui " anche da anni, nei capannoni comunali dismessi ". Basta entrare negli edifici per trovare materassi, tende, stufe e cucine, tutte attrezzature di fortuna con le quali gli stranieri si arrangiano nella loro quotidianità. Tutto questo contribuisce al degrado di una delle periferie milanesi dimenticate, dove i cittadini sono ormai stanchi di sentirsi milanesi di serie B.

La situazione all'interno degli ex gasometri è esplosiva. " Addirittura si sono divisi le zone: una parte per i rom e una parte per gli africani ", spiega Silvia Sardone, sottolineando come anche la convivenza tra questi due gruppi non sia evidentemente così facile se si è resa necessaria una separazione. Ma non è tutto, perché l'eurodeputata, che ha parlato con alcuni degli occupanti dell'ex gasometro di Milano Bovisa, ha spiegato che " alcuni rumeni che stazionano qui hanno tranquillamente ammesso di percepire il reddito di cittadinanza ".

L'appello al Comune di Milano

La situazione in zona Bovisa è in continua involuzione, il peggioramento del degrado di quest'area della città per Silvia Sardone è " l’immagine più evidente dell’abusivismo che distingue la Milano di Sala e della sua maggioranza ". L'eurodeputata chiede a gran voce un intervento del Comune, che dovrebbe sgomberare questi spazi di sua proprietà anche per ragioni di sicurezza del quartiere. Infatti, pare che in questa zona ci siano sempre più denunce di furti e scippi.