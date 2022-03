Diaz 7, il Gran Galà di apertura conquista il pubblico

“Buona la prima…”, ovvero un successo il Gran Galà di apertura del ciclo di serate a tema che ha dato il via agli appuntamenti nell’incantevole cornice di Diaz 7, a pochi passi da Piazza del Duomo a Milano. Serata con il pubblico protagonista, coinvolto da risate, divertimento, ottima musica e “peccati di gola” con un menù d’eccellenza, perché ha colto appieno e condiviso lo spirito di una serata “live” perfetta per distrarsi piacevolmente in compagnia.

Protagonisti sul palco, invece, con la conduzione di Francesco Rapetti Mogol e della showgirl Vanessa Minotti, sono stati Max Cavallari ex Fichi D’India e, direttamente da Tale e Quale Show, Antonio Mezzancella. Un mix di musica e risate intervallata anche dalla simpatia del mago Michael Timaco, che ha entusiasmato per la sua bravura. Unica anche la cornice, uno spazio alternativo dove si mescolano sapientemente tecnologia e innovazione, grazie soprattutto a un ledwall di oltre 50 metri quadrati, perfetto per ogni atmosfera. E, ancora, la proposta culinaria firmata da Angelo Troiani, chef stellato romano… è stata inimitabile, come la sua “Amatriciana”.

Prossimo appuntamento al Diaz 7 giovedì 31 marzo dove gli ospiti scopriranno un nuovo modo di vivere l'esperienza pittorica, un'opportunità unica per immergersi nella mente degli artisti. Ad attendere gli ospiti una cena immersiva, sempre firmata dallo chef Angelo Troiani, durante la quale il maxi Led si trasformerà in una finestra sul mondo virtuale dell’artista Giorgio Barbieri artefice di una rivisitazione digitale del cuore di Milano, una versione incantata del mondo meneghino realizzata live attraverso luci, colori e pennelli tridimensionali. Uno show in realtà virtuale di live painting 3D – realizzato grazie a Woa Creative Company, in collaborazione con lo studio Infinite Officine, che proietterà il pubblico a vivere quadri innovativi e originali.

GLI APPUNTAMENTI IN PROGRAMMA

Giovedì 31 marzo:Digital Live Painting

Giovedì 7 aprile: Serata da Campioni Evaristo Beccalossi e Beppe Baresi

Giovedì 21 aprile: A night with Ezio Guaitamacchi intervista Cristiano Godano

Giovedì 5 maggio: Fatti una risata Giovanni Cacioppo

Mercoledì 18 maggio: Serata da Campioni Beccalossi e Enzo Gambaro

Giovedì 9 giugno: Interactive Dance performance

Mercoledì 22 giugno: A night with Morena Funari intervista Paolo del Debbio

Giovedì 7 luglio: Fatti una risata Beppe Braida

Giovedì 21 luglio: Evento Dj Fargetta

Per accedere a Diaz 7 è necessario essere muniti di Green pass rafforzato. Prenotazione sia per cena con spettacolo (25 euro) con ricette dello chef stellato Angelo Troiani per la serata del 31 marzo) o solo spettacolo (gratuito), ricordando che l’ingresso è vietato ai minori di 18 anni.

Iscrizioni tramite il sito www.sisalwincity.it/milano-diaz indicando nome e cognome/nome dello spettacolo e data/numero dei partecipanti ed eventuali numeri di prenotazioni per la cena (inizio tassativo ore 20); chiamare al numero 3346305677; prenotare direttamente presso la sede di Piazza Diaz, 7

Giorgio Barbieri, visual artist, si racconta

“Ho iniziato il mio viaggio attraverso le arti visive utilizzando gli acquerelli, cercando di esprimere le mie emozioni e le mie esperienze. Nei miei lavori ho sempre cercato di abbracciare ed esprimere non solo le mie emozioni, ma anche i sentimenti di chi mi circonda: mi sembra necessario. Uso sempre molti colori, abbinandoli di volta in volta a determinati stati stato d'animo.

Mentre conseguivo la laurea in Filosofia ho iniziato a collaborare con lo studio di design Infinite Officine, dove sono stato introdotto a nuove tecniche e tecnologie con cui lavorare ed esprimermi, in particolare per quanto riguarda le arti digitali. Mi sono avvicinato ai dispositivi Vr e ho amato fin dall'inizio l'incredibile libertà che dà questo spazio alternativo.

Credo che la possibilità di spiegare mezzi innovativi alle nostre esigenze sia la chiave per trovare un futuro migliore per tutti, libero da pregiudizi e limitazioni.

Sisal Wincity Diaz

Espressione dell’eccellenza del retail gaming nazionale, Sisal Wincity – che conta oggi 23 punti vendita diretti e 10 Franchising attivi sul territorio nazionale - è il top di gamma del Retail Sisal, con la più ampia offerta di prodotti, le migliori tecnologie oltre a un ricco programma di eventi di intrattenimento e ristorazione di alto livello e moderni lounge bar dove degustare aperitivi e drink.