"Diecimila nuovi agenti e più videosorveglianza"

Il Comune ha «passato la cera» davanti alla stazione Centrale dove una settimana prima un tunisino di 17 anni è stato pestato a sangue da un extracomunitario che bazzica la zona. Il video choc ha girato sul web e sollevato polemiche. Ennesima aggressione in piazza Duca d'Aosta, più violenta delle altre e ripresa con i telefonini quindi ha fatto clamore, ma le risse sono all'ordine del giorni. Ieri però sono spariti pusher e bivacchi, «sgomberati» la mattina presto. L'intera piazza alle 10 si presentava in ordine e super presidiata, uno schieramento di auto di polizia e carabinieri posteggiate sulla piazza, polizia locale e mezzi Amsa all'opera. Tutto (casualmente) a posto per il sopralluogo, annunciato da qualche giorno, del leader della Lega Matteo Salvini che ha aperto la campagna elettorale della Lega per le Politiche a Milano, sotto la «Mela Reintegrata» di Michelangelo Pistoletto con vista stazione Centrale da un lato e Pirellone (per la Regione si vota nel 2023) dall'altro. «Il primo risultato è che la zona della Centrale oggi è pulita, tranquilla, sicura. Dovremo organizzare iniziative tutti i giorni se porta la polizia locale a presidiare la piazza come di solito non succede. Evidentemente serviva Salvini per riportare ordine..». la provocazione e la stilettata al sindaco Beppe Sala del leader leghista. Con lui ci sono i deputati lombardi Igor Iezzi, Federica Zanella, Laura Ravetto, il coordinatore regionale Fabrizio Cecchetti e tanti esponenti locali, da Samuele Piscina a Luca Lepore, Pietro Marrapodi. Salvini cala le proposte per la sicurezza che una volta al governo si tradurrebbero in azioni anche su Milano: «Non è possibile che le stazioni italiane siano così insicure, quello che succede in Centrale accade a Roma o Napoli. Se gli italiani ci daranno fiducia nel 2023 assumeremo, formeremo e metteremo in strada 10mila uomini e donne delle forze dell'ordine, in un solo anno - assicura -. Un miliardo per rafforzare polizia e carabinieri si trova». L'ex ministro dell'Interno va a stringere la mano ad un gruppo di agenti prima di lasciare la piazza. Secondo, «un investimento straordinario sulla videosorveglianza nelle stazioni. Qui, grazie anche alla Lega, verranno accese 100 telecamere in più», in consiglio comunale è stato approvato un emendamento del centrodestra all'Assestamento di Bilancio che sposta 150mila euro sul progetto. Aggiunge l'impegno sul blocco degli sbarchi («i processi che mi inseguono sono la testimonianza che volere è potere - afferma -, con il ministro Lamorgese siamo tornati indietro di 10 anni. E dato che sarà un autunno difficile, con 6 milioni di italiani poveri, aggiungere altra povertà e problemi non è intelligente»). Quarto obiettivo, «completare il piano carceri fermo da troppo tempo». Sull'omicidio in strada di un ambulante a Civitanova Marche spera che «la pena per il colpevole sia la massima possibile, è folle uccidere e morire così. Il problema è che ormai ci sono episodi di criminalità anche in pieno giorno in tutta Italia, forse perchè manca anche la certezza della pena». E torna al caso del pestaggio choc a Milano, «ho un figlio e una figlia, con quale stato d'animo li mando a prendere il treno in Centrale?». Il leader della Lega ha pronte varie tappe elettorali in città, «dal bosco di Rogoredo a Quarto Oggiaro e Gallaratese. Per me non esiste agosto quest'anno».