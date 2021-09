Effetto green pass al lavoro: raddoppiano le vaccinazioni

L'effetto Green pass raddoppia le adesioni alla campagna vaccinale. Il fenomeno era già stato riscontrato a luglio, con l'introduzione del «passaporto vaccinale» e si è ripetuto in Lombardia negli ultimi due giorni: con l'introduzione del Green pass obbligatorio anche per i luoghi di lavoro (pubblici o privati) le adesioni sono passate dalle 6-8mila dei giorni precedenti alle oltre 13mila di giovedì e di ieri. Quando il settore Welfare della Regione Lombardia ha comunicato il dato, e la lettura, le adesioni di giornata erano 11.539, praticamente raddoppiate, e alla fine della giornata erano quasi 14mila. «Aumento del 119%» ha calcolato l'assessore Letizia Moratti.

Il senso dei numeri è che la misura funziona, almeno dal punto di vista del governo: sta inducendo ad aderire molti (finora, presumibilmente incerti o riottosi).

Intanto, la Lombardia si conferma al livello minimo di restrizioni per l'ennesima vola. «La Lombardia supera il terzo mese in zona bianca. Anche oggi infatti il monitoraggio settimanale del ministero della Salute e Iss conferma la nostra regione nella fascia di rischio più bassa - ha detto il presidente della Regione Attilio Fontana - Il tasso di incidenza per 100.000 abitanti - ha spiegato il governatore - si attesta su 35, quindi sotto il limite di 50, i posti letto in area medica al 7% (sotto la soglia del 15) e quelli in terapia intensiva al 4% (sotto la soglia del 10). Sono convinto che tutto questo sia merito dei cittadini lombardi che hanno saputo rispondere con grande responsabilità e senso civico alla pandemia che ci ha travolti per primi in Europa». «Lo dimostra - ha aggiunto - la grande adesione alla campagna vaccinale e i comportamenti virtuosi che tutti continuano ad osservare anche ora che i contagi appaiono sotto controllo».

Il totale delle somministrazioni sta sfiorando quota 14,5 milioni, con 9 dosi su 10 utilizzate fra quelle arrivate da Roma). Giovedì sono state somministrate altre 23.500 dosi. Il quadro sembra stabile. Oltre 14 milioni sono ormai anche i tamponi eseguiti in totale, 40mila nell'ultimo giorno, quando sono emersi «solo» 360 positivi, per un tasso di positività che torna a scendere sotto l'1% (allo 0,8%). I malati Covid in terapia intensiva sono 59 (2 in più in un giorno) e quelli negli altri reparti 427 (10 in meno).

L'87% dei lombardi ha aderito alla campagna vaccinale anti-Covid, e l'81% ha già completato la vaccinazione. Lunedì la Regione avvia la campagna per la terza dose ai «fragili»: «Siamo pronti per partire con le terze dosi dedicate alla protezione delle persone più fragili e a rischio - ha ricordato Fontana - Dati molto positivi e concreti per contrastare le nuove ondate Covid, evitare chiusure ed occuparci della ripresa economica che in Lombardia sta correndo veloce, in molti settori anche meglio di quanto ci si aspettasse».