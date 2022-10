Gli Europei di calcio 2032 Milano scende "in campo"

Milano è in campo per ospitare i Campionati Europei di calcio 2023. La Figc nei mesi scorsi ha ufficializzato l'intenzione di candidare l'Italia ad accogliere le competizioni di Uefa Euro 2032 e la corsa contro il tempo è partita. La giunta Sala nell'ultima seduta ha approvato la delibera per partecipare alla sfida. L'ipotesi della Federazione prevede il coinvolgimento di dieci città, oltre a Milano i match si dovrebbero tenere negli stadi di Roma, Napoli, Bari, Palermo, Cagliari, Genova, Bologna, Firenze e Torino. Le gare si svolgeranno tra giugno e luglio 2032 e vedranno la partecipazione di 24 tra le più prestigiose squadre Nazionali di calcio europee. Tutta la procedura sarà coordinata da Figc, a cui il Comune dovrà inviare entro domani il dossier preliminare (Preliminary Bid Dossier) sugli aspetti operativi, infrastrutturali ed economici e, se sarà accolto, il dossier finale (Final Bid Dossier), con focus su aspetti legali ed eventuali approfondimenti, entro il 13 marzo. La Figc dovrà presentare alla Uefa il proprio dossier di candidatura entro il 16 novembre. Dovrà contenere una lettera con cui il governo in carica certifica l'appoggio e dichiara di interesse nazionale l'organizzazione degli Europei quindi sarà uno degli impegni che la premier in pectore Giorgia Meloni dovrà prendere praticamente subito dopo l'insediamento a Palazzo Chigi. L'assegnazione definitiva è attesa per settembre 2023. Il Comune si candida ovviamente con lo stadio Meazza, l'unico al momento operativo, ma con il progetto del nuovo impianto di Milan e Inter in vista - e a dibattito pubblico in corso - è pronta a modificare la location in corso d'opera. Il piano b è già esplicitato anche nella delibera: «Nel caso in cui, in seguito, si rendessero disponibili nuove strutture, si andranno ad apportare le necessarie integrazioni agli accordi».

L'assessore allo Sport Martina Riva sottolinea che con questa candidatura «Milano conferma la propria ambizione a ospitare i più grandi eventi sportivi internazionali e punta a consolidare la propria reputazione quale capitale dello sport. Siamo fieri che la Figc abbia inserito Milano tra le città da coinvolgere nella proposta di candidatura dell'Italia per Uefa Euro 2032. Ci auguriamo che l'attrattività, la serietà e le capacità di gestione e organizzazione di appuntamenti di rilievo internazionale e globale di cui ha già dato prova la nostra città possano costituire un importante valore aggiunto ai fini dell'assegnazione». E con la prospettiva degli Euro 2032 «gettiamo lo sguardo oltre il tanto atteso traguardo delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali del 2026, certi che il percorso di valorizzazione della città nella scena sportiva internazionale riserverà ancora grandi soddisfazioni».

Si potrebbe allargare quindi la mappa dei grandi eventi sportivi in programma in città nei prossimi anni. Il primo in agenda, dall'8 al 12 novembre all'Allianz Cloud (l'ex Palalido di piazza Stuparich) sono le «Next Gen Atp Finals 2022» con i migliori giovani del tennis mondiale. Dal 22 al 30 luglio 2023 sempre all'Allianz Cloud si terrà il Mondiale assoluto di scherma, di nuovo in Italia dodici anni dopo Catania 2011. Dal 29 agosto al 3 settembre 2023 gli Europei di sport equestri (con il Campionato di salto con gli ostacoli) all'Ippodromo di San Siro. Dal 4 al 7 luglio 2024 i Mondiali di Kendo, Milano ha sconfitto la candidatura di Hong Kong con 63 voti a 15. E ovviamente, per il grande rilancio della città dopo Expo 2015, le Olimpiadi invernali Milano-Cortina dal 6 al 22 febbraio 2026 e le Paralimpiadi dal 6 al 15 marzo.