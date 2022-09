Gli eventi che inneggiano alle occupazioni abusive che Sala non vede

Ormai, Milano è diventata quasi terra di nessuno per quanto concerne il rispetto delle regole, che valgono sempre più solo per i cittadini e i residenti regolari. Ai centri sociali, nella Milano di Beppe Sala, è permesso tutto. O quasi. Lo dimostrano i tanti eventi irregolari che si susseguono giorno dopo giorno, che vengono effettuati senza chiedere permessi e senza che le autorità intervengano per fermare il tutto, nonostante si tratti di manifestazioni ampiamente pubblicizzate e sponsorizzate, sia sui social che sul territorio. Diverso è il trattamento per i privati cittadini che, invece, sono costretti a lunghe trafile burocratiche, senza che nemmeno ci sia la certezza di ottenere le autorizzazioni. Lo sanno bene i residenti della zona di via dei Transiti, periferia nord-orientale di Milano, che da anni subiscono le prepotenze dei centri sociali.

" Concerti, cene e manifestazioni in via dei Transiti. Tutte illegali e senza autorizzazioni, nonostante rassicurazioni del presidente Municipio 2, proseguono come se nulla fosse. In vista delle elezioni anche i centri sociali manovalanza a buon mercato? ", chiede provocatoriamente Luca Lepore, capogruppo della Lega nel Municipio 2, che da tempo denuncia le irregolarità dei centri sociali. Una domanda retorica, la cui risposta è ben nota. Il centro sociale T28 di via dei Transiti ha una pagina Facebook costantemente aggiornata, in cui pubblicizza un vero e proprio calendario di eventi, che si protraggono da mesi, con l'unica sospensione durante le ferie estive: " A luglio avevo chiesto spiegazioni al Presidente del Municipio 2, Simone Locatelli del Pd, in merito ai concerti illegali organizzati nel parchetto prospiciente il centro sociale e aveva garantito che avrebbe informato la polizia locale ".