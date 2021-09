"Ve lo passo io", poi la pallonata in faccia. Cosa è successo alla Ferragni

Piccola disavventura per Chiara Ferragni mentre si trovava ieri al parco di City life: una pallonata l’ha centrata in piena faccia. Un incidente che fortunatamente non ha avuto conseguenze serie. A raccontare quanto avvenuto nei giardini sotto la loro casa è stato il marito Fedez. Secondo quanto riportato dal rapper non sarebbero stati dei ragazzini che stavano giocando a calcio a colpire la regina delle influencer italiane, ma una signora che si è offerta di recuperare il pallone dei ragazzi, finito vicina a lei. Nel calciare la palla però la signora ha preso in piena faccia la Ferragni che stava passeggiando poco lontano.

La Ferragni dolorante

Come riportato dal maritino su Instagram, approfittando della bella giornata di sole milanese, “la Ferry era al parco, improvvisamente un pallone le è arrivato vicino. Una signora fa: ‘Ve lo passo io!’. Calcia il pallone e prende in piena faccia la Ferry!”. Ripresa dal consorte, la Ferragni ha annuito con un sorriso, toccandosi il viso ancora dolorante con il palmo della mano. L’imprenditrice ha quindi spiegato cosa le era successo e soprattutto come si sentiva dopo la pallonata “Sembrava Holly e Benji, mi fa malissimo il collo, sono bloccata. La signora però mi ha fatto i complimenti per la mia veloce reazione…”. La disavventura non ha fortunatamente riportato importanti conseguenze e la Ferragni ha potuto raccontare l’incidente, un po’ dolorante, ma con il sorriso sulle labbra. Marito e moglie, che hanno da pochi giorni festeggiato l’anniversario di matrimonio, tre anni, hanno riso insieme.

Le lacrime sul lago

E pensare che qualche giorno fa il cantante aveva fatto piangere la moglie regalandole una serenata in mezzo al lago di Como per il loro terzo anniversario di nozze. Lo scorso 31 agosto Fedez si era lanciato in una specie di concerto privato sull’acqua, con tanto di chitarrista e pianista, sulla piattaforma trainata da un motoscafo di fronte alla costa di Cernobbio, ringraziando la moglie per avergli regalato le anime più preziose della sua vita, i figli Leone e Vittoria. Subito dopo la dedica alla sua amata, Fedez aveva organizzato una romantica cena al Mandarin Hotel. Non è nuova alle lacrime la bionda influencer visto che anche all’Arena di Verona, cinque anni fa, aveva pianto davanti alla proposta di matrimonio fattale dall’allora fidanzato in pieno concerto. Ieri ancora lacrime, questa volta non per gioia o commozione, ma per una pallonata in pieno volto calciata da una signora in un parco milanese.

