Festa per 70mila fans. Atterra a Bresso il "Jova Beach party"

Jovanotti atterra a Milano, questa volta a Bresso, e lo fa con «il più grande spettacolo del sistema solare» come ha annunciato due giorni fa. L'appuntamento con il «Jova Beach Party 2022» è per sabato al campo volo di Bresso per l'ultima tappa del tour che ha attraversato i lidi d'Italia e non solo. Dopo Lignano Sabbiadoro, Marina di Ravenna, Aosta, Albenga, Marina di Cerveteri, Barletta, Fermo, Roccella Jonica, Vasto, Castel Volturno e il doppio appuntamento di Viareggio, ecco il grande ritorno del Jova party a due anni dall' evento a Linate. «Iniziamo alle 14 e non ci fermiamo più - promette l'istrionico cantante - fino a che ci staccano la corrente noi andiamo avanti...e anche dopo! Non vedo l'ora di vedervi e di essere lì insieme a tutti voi e agli ospiti che arriveranno, annunciati e a sorpresa, a passare una giornata bella insieme». Così I venti ettari del campo volo che nel 2012 accolsero un milione di fedeli per la messa di Papa Benedetto XVI in occasione della Festa mondiale delle famiglie vedranno alternarsi sui tre palchi, ospiti d'eccezione, amici di sempre, e nomi a sorpresa, nella grande festa della musica guidata dall'improvvisazione. Dalle 14 si animerà anche il villaggio, con i giochi da spiaggia, la food court, e tutte le attività legate alla sostenibilità.

Due saranno i varchi di accesso per i 70mila fans attesi: il primo su via Clerici, a lato strada, e il secondo da via Matteotti, tra via don Sturzo e via Villa, nel «Bosco delle Famiglie». Per questo, per l'intera giornata di sabato, via Clerici e la metà dell'asse viario Gramsci-Matteotti-Grandi, vale a dire le due corsie in direzione nord, saranno chiuse al traffico e destinate ai mezzi dell'organizzazione dell'evento e delle emergenze. Solo per i residenti di Bresso sarà creata una Ztl compresa tra via Vittorio Veneto, via Carolina Romani (a nord), via Don Vercesi (a sud) e le due corsie in direzione sud dell'asse viario del campo volo. Gli spettatori potranno accedere all'aeroporto soprattutto a piedi, seguendo i percorsi pedonali predisposti da Atm dalle vicine fermate della metropolitana, bus e treno, o in bicicletta, trovando un parcheggio per le bici nei pressi del varco di Via Matteotti, o in moto (sosta di via Galilei). Per tutta la giornata sull'intero vialone dell'aeroporto non sarà possibile parcheggiare alcun mezzo.

«Per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, il Prefetto di Milano Renato Saccone, ha vietato la somministrazione e la vendita di bevande superalcoliche di gradazione superiore ai 9,5 gradi, sia in forma fissa che ambulante». Il divieto riguarda anche la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine, dallo scoccare della mezzanotte del sabato alle 7 della domenica, nella zona circostante l'aeroporto, ovvero in viale Fulvio Testi dalla fermata Bignami a via Verri, in via Verri, via Gorki fino all'incrocio con via Turoldo a Cinisello Balsamo e nel comune di Bresso in via Romani, via Valassina e via Vittorio Veneto.

Sono esclusi dal divieto gli esercizi pubblici (bar, ristoranti, ecc.) per il servizio al tavolo.