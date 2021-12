Feste con la mascherina tra elfi, street art e Monet

Natale tra le opere di Monet, la street art provocatoria di TvBoy o un grande classico per i più piccoli, il Villaggio delle Meraviglie aperto tutti i giorni dalle 10 alle 21 ai Giardini Montanelli con giostre, elfi, patinoire e l'obbligo per tutti gli ospiti dai 12 anni di presentare il super green pass per accedere alle attrazioni. Per il secondo anno tocca festeggiare tenendo alta la guardia contro il Covid, e torna l'obbligo di mascherina all'aperto. Una guida pratica per non trovare le porte chiuse nei luoghi della cultura. Durante le festività, le collezioni permanenti e le mostre al Castello Sforzesco, al Museo Archeologico, Galleria d'Arte Moderna, Palazzo Morando, Museo del Risorgimento, Casa Museo Boschi Di Stefano, Studio Museo Francesco Messina, Museo di Storia Naturale e Acquario Civico saranno aperti da martedì a domenica col consueto orario, dalle 10 alle 17.30, chiusi il lunedì, a Natale e il primo gennaio. Anche il Museo del Novecento chiude il 25 e l'1 gennaio, oggi e il 31 dicembre chiuderà in anticipo alle 17.30. In programma, oltre alla collezione permanente, ci sono le mostre «Mario Sironi. Sintesi e grandiosità», «Anna Valeria Borsari. Da qualche punto incerto», «invito 2021. Marinella Senatore», «Vincenzo Agnetti e Paolo Scheggi. Il tempio. La nascita dell'Eidos». Aperto anche domani e il primo gennaio dalle 14.30 alle 19.30 invece il Mudec, oggi e il 31 osserverà l'orario dalle 9.30 alle 14. In programma ci sono le mostre «Disney. L'arte di raccontare storie senza tempo», «Piet Mondrian. Dalla figurazione all'astrazione» e la mostra gratuita di TvBoy su quattro temi chiave: Baci, Arte, Potere, Eroi. Palazzo Reale durante le festività è chiuso il lunedì e aperto gli altri giorni dalle 10 alle 19.30, con orario prolungato fino alle 22 il giovedì. La mostra «Monet. Opere dal Museo Marmottan di Parigi» che resta aperta anche il lunedì dalle 10 alle 19.30. Oggi e il 31 porte aperte dalle 10 alle 14.30, domani dalle 14.30 alle 18.30 e il primo gennaio dalle 14.30 alle 19.30. In programma «Corpus Domini. Dal corpo glorioso alle rovine dell'anima», «Realismo Magico, uno stile italiano», «Tullio Pericoli. Frammenti», «Pablo Atchugarry. Vita della materia» e appunto «Monet». Il Pac infine resta chiuso oggi, domani, il 31 e il primo dell'anno. Gli altri giorni è aperto al pubblico martedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 19.30 e giovedì dalle 13 alle 22 e ora si possono visitare «Tania Bruguera. La verità anche a scapito del mondo» e «Giulia Iacolutti. Casa Azul». La Triennale è chiusa oggi, domani e il 31, aperta il 26, 18, 29 e 30 dalle 10 alle 20 e il primo dalle 14 alle 20. Durante le feste offre le sei mostre in corso, il Museo del Design Italiano e l'allestimento permanente di Casa Lana di Sottsass a un biglietto unico di 16 euro.

Questa sera l'arcivescovo Mario Delpini presiederà la Messa della notte di Natale in Duomo a mezzanotte, la Veglia avrà inizio alle 23.30. Domani celebrerà sempre in Duomo la Messa dalle ore 11 e alle 13 parteciperà al pranzo solidale di Natale all'Opera Cardinale Ferrari di via Boeri. Alle 16 in Duomo, i Secondi Vesperi Pontificali di Natale. Un 25 all'insegna della solidarietà anche per il sindaco Beppe Sala che porterà doni ai bimbi ricoverati all'ospedale Niguarda e poi servirà i pasti alla mensa dei poveri dell'Opera San Francesco. I City Angels organizzano invece oggi alle 12.30 la tradizionale festa per i senzatetto alla stazione Centrale. Una info pratica: domani a Milano è sospeso il servizio Amsa di raccolta carta e cartone, plastica e metallo, vetro, umido e indifferenziato. Il ritiro verrà recuperato domenica ad esclusione dell'umido.