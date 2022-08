Fiamme nel campo rom. C'è l'ombra del racket sui roghi dolosi di rifiuti

«I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte per spegnere tre grossi roghi nella zona del campo nomadi di via Vaiano Valle. A bruciare sono stati per lo più rifiuti, il che non mi stupisce dal momento che innumerevoli volte ho denunciato la presenza di un'enorme e pericolosa discarica a cielo aperto in quella zona». Così l'assessore alla Sicurezza di Regione Lombardia, Riccardo De Corato, in merito ai tre roghi appiccati ieri notte nel campo nomadi di via Vaiano Valle, a Milano che hanno tenuti impegnati i pompieri a lungo perchè dopo ogni spegnimento, le fiamme venivano nuovamente appiccate.

Una storia lunga quella del degrado di questa zona: «È da settembre 2020 che esorto il Comune a sgomberare totalmente il campo abusivo - continua De Corato - che nel frattempo ha continuato a essere teatro di furti, ricettazione, combustione illecita di immondizia finalizzata al traffico irregolare di rifiuti, false intestazioni di auto, coltivazione di marijuana, fino a ospitare una villa in muratura, costruita dai rom senza alcun permesso. Eppure, neanche quei gravi reati hanno convinto l'amministrazione a intervenire in modo determinante, la quale si è limitata a qualche allontanamento di soggetti implicati nel traffico illecito di rifiuti, a trasferire alcune delle famiglie rom in alloggi messi a disposizione dal Comune e ad abbattere qualche baracca ormai disabitata, senza smantellare l'intero campo. I problemi sono da estirpare alla radice, non è sufficiente qualche sporadico intervento per tranquillizzare i residenti dei quartieri circostanti».

É stata una notte infinita per i vigili del fuoco. Il primo allarme dopo la mezzanottte dopo il primo intervento ne sono scattati altri. I roghi sono divampati in tre punti diversi. Ogni volta che i pompieri hanno spento il fuoco, qualcuno lo ha nuovamente appiccato, costringendoli a tornare sul posto tant'è che le operazioni per domare le fiamme sono andate avanti fino in trada mattinata. «I roghi di questa notte confermano che quei il campo nomadi presenta ancora gravissime criticità- continua De Corato- In effetti, come dimostra la scelta del sindaco Sala di assumere un manager per trovare soluzioni abitative ai rom, le priorità del centrosinistra sono tutelare gli zingari e assicurare loro un alloggio comunale, in barba ai 23.000 milanesi onesti che da decenni sono in graduatoria per una casa popolare», conclude De Corato.re incendi nel campo nomadi di via Vaiano Valle.

Sull'emergenza interviene anche Stefano Bolognini, Commissario Provinciale di Milano della Lega Salvini Premier: «I campi nomadi sono centri di illegalità e degrado- commenta- Non volerlo ammettere vuol dire non voler vedere il problema o non volerlo risolvere. Gli incendi in Via Vaiano Valle sono certamente dolosi e sono l'ennesimo, anche se di certo non l'ultimo, episodio di illegalità.Il modello dei campi nomadi ha fallito, sono aree al di fuori della legalità, per cui l'unica soluzione è chiuderli e obbligare gli abitanti a rispettare leggi e regolamenti»