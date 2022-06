Fiamme nella palazzina ex Chimici di Rogoredo: uomo salvato dalle fiamme

Paura giovedì sera a Milano, dove in zona Rogoredo si sono sollevate alte fiamme e una densa colonna di fumo all'interno della palazzina ex Chimici. Una struttura da tempo abbandonata, diventata casa e rifugio di sbandati e di personaggi che vivono spesso al di là dei confini della legge. A dare l'allarme ai vigili del fuoco sono stati i residenti della zona, preoccupati per il fumo che in poco tempo ha invaso il quartiere. Sono servite due ore per mettere in sicurezza lo stabile e spegnere l'incendio. Durante le operazioni, i vigili del fuoco hanno anche tratto in salvo un uomo che probabilmente viveva abusivamente all'interno della palazzina.

Da anni si chiede al Comune di intervenire per ripristinare la legalità e la sicurezza di quel luogo, che dovrebbe ospitare il conservatorio di Rogoredo. " Ieri sera la palazzina ex Chimici di via Monte Penice ha preso ancora una volta fuoco, spaventando il quartiere e richiamando la necessità, ormai impellente, di mettere un freno al degrado e all’illegalità ", ha commentato Davide Ferrari Bardile, consigliere della Lega in Municipio 4. I residenti invocano da tempo l'intervento delle istituzioni, che come spesso accade in questi casi sembrano non sentire da quell'orecchio, lasciando che sbandati e individui poco raccomandabili facciano di quell'edificio occupato la loro base.

" L’edificio va sgomberato e messo in sicurezza, nell’attesa che la riqualificazione promessa non resti solo sulla carta. All’interno della palazzina ci sono ancora personaggi pericolosi che vivono in condizioni igienico-sanitarie pessime e rappresentano un enorme problema per i residenti della zona. Rogoredo merita di più ", ha detto ancora Davide Ferrari Bardile, sottolineando che " l’illegalità non può continuare a essere sottovalutata da una giunta di sinistra che pensa solo a togliere parcheggi e alle biciclette ".