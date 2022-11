Fiera Milano incontra gli europarlamentari italiani a Bruxelles

Portare Fiera Milano in Europa perché l’Europa venga a Fiera Milano. Obiettivo strategico anche perché il dialogo con le istituzioni è indispensabile per lo sviluppo delle fiere: partendo da questo presupposto, Fiera Milano, con il supporto di Regione Lombardia, ha illustrato agli europarlamentari italiani le strategie future di sviluppo, le sue eccellenze e i progetti in corso.

“Un dialogo proficuo e costruttivo con le istituzioni europee è condizione indispensabile per un adeguato sviluppo del settore fieristico” spiega Luca Palermo, amministratore delegato e direttore generale di Fiera Milano che sottolinea: "Grazie alla collaborazione con Regione Lombardia abbiamo l’opportunità di raccontare la nostra industry all’Europa: da più di cento anni siamo al servizio delle aziende che utilizzano lo strumento fieristico prima di tutto per internazionalizzare il loro business".

"Possiamo vantare una leadership mondiale anche perché ospitiamo manifestazioni fieristiche che rappresentano settori in cui il 50% delle imprese dichiara di aver introdotto delle innovazioni nella propria produzione solo dopo la partecipazione a un evento espostivo - aggiunge l'ad -. I nostri visitatori sono soprattutto internazionali e le imprese straniere che scelgono di esporre nei nostri padiglioni rappresentano circa il 35% del totale degli espositori. Mettiamo a disposizione dell’Europa uno strumento di politica industriale indispensabile per lo sviluppo di tutte le imprese”.

“A Bruxelles, Regione Lombardia è accanto a Fiera Milano per la presentazione della loro programmazione fieristica 2022-2025 - commenta Marco Alparone, sottosegretario con delega alla rappresentanza di Bruxelles, di Regione Lombardia -. Dopo l’adesione a casa Lombardia, Fiera Milano conferma la volontà di essere sempre più un asset centrale per la promozione delle aziende Lombarde e Italiane, in particolar modo per le piccole e medie imprese, spina dorsale della produzione italiana, che hanno nel sistema fieristico una vetrina che ne favorisce la loro internazionalizzazione. L’obiettivo è fare di Milano e della Lombardia, con Fiera Milano, la capitale fieristica europea”.