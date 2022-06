Finardi in concerto a Malpensa, omaggio ai Rolling Stones

Torna la Festa della Musica negli aeroporti e a Milano Malpensa, da anni uno dei palcoscenici della manifestazione, va in scena un big come Eugenio Finardi che alternerà i suoi più grandi successi a omaggi dedicati ai grandi della musica internazionale. Il titolo della 28° edizione del festival è Green Recovery Sound e da sempre Finardi ha unito generazioni di italiani con l’onestà dei sentimenti e dei valori e l’impegno nel sociale e nella tutela dell’ambiente.

Il grande cantautore milanese fa un regalo all’aeroporto internazionale della sua città suonando in una location d’eccezione che spesso ha ospitato grandi eventi musicali, presso la Food Court della zona check-in aperta al pubblico nel Terminal 1. Saranno gli aerei pronti a decollare da fare da sfondo a un concerto inedito dove verranno proposti successi come Extraterrestre, La Radio, Dolce Italia.

Così Eugenio farà prendere il volo sulle note emozionanti della sua musica - ricordiamo ancora pezzi come Musica ribelle o Diesel -, chiudendo con un omaggio ai Rolling Stones che, quest’estate, celebreranno il sessantesimo anno di attività con il concerto a Milano proprio la sera del 21 giugno. Nel percorso artistico del cantautore si spazia tra le tipiche tematiche legate alla canzone d’autore, a quelle rock. In particolare, il suo sound viene contaminato dalle dinamiche del rock’n’roll inglese e dei suoi principali gruppi di riferimento nati anche dai movimenti beat e mod: Beatles, Rolling Stones, Yardbirds, Who.

Ed è così che Eugenio Finardi ha contribuito al passaggio generazionale, mantenendo attuale la sua musica e facendoci emozionare ancora oggi, pronto a scrivere un altro pezzo di storia con il nuovo lavoro che verrà lanciato il 23 giugno. Chissà se potrà anticipare qualcosa proprio a Malpensa.

"Gli uomini costruiscono torri al proprio passato, alla loro fama eterna", The Rolling Stones - Time waits for no one, 1974

MY STONES – EUGENIO FINARDI

Aeroporto di Milano Malpensa, Terminal 1 Food Court dell’area check-in

21 giugno 2022 - ore 12

FESTA DELLA MUSICA

Ingresso libero

Informazioni: tel. 02 232323

(Foto: Fabrizio Fenucci)