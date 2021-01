Il giudice dà ragione al Comune. Di Stefano: "Solite irregolarità di Pd e compagni"

Sentenza amara per Fondazione Arca. Non solo non riceverà un euro, ma dovrà pure addossarsi tutte le spese legali. Il Tribunale di Milano ha annullato l’ingiunzione di pagamento di 174.730 euro che la onlus, dedita a progetti di accoglienza e integrazione, aveva fatto contro il Comune di Sesto San Giovanni nel 2018. Una pretesa basata sulla convenzione di housing sociale stipulata con la precedente amministrazione comunale. Ma l’accordo è stato dichiarato illegittimo dai giudici, che hanno riscontato una serie di irregolarità amministrative commesse dell’allora giunta sestese.

L’amministrazione di centro-sinistra, in carica nel 2016, avrebbe scelto Fondazione Arca senza bando pubblico, contravvenendo alle norme procedurali. “La convenzione, - si legge nella sentenza- stipulata tra la FONDAZIONE e il COMUNE, è nulla per violazione delle norme imperative ex art. 1418 c.c.- la FONDAZIONE non ha adempiuto alle obbligazioni assunte con la CONVENZIONE; Sulla base di tali allegazioni ha concluso chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo”.

In sostanza, il Tribunale di Milano dà ragione al Comune di Sesto che dopo il decreto di ingiunzione aveva intentato una causa civile contro la Fondazione. “Come già avevamo denunciato a proposito della truffa smascherata ai danni del Comune sul Residence Fiorani, che Pd e compagni avevano tentato di strumentalizzare salvo poi rimediare una grossa figuraccia (famiglie straniere con redditi e immobili altrove che vivevano sulle spalle della collettività), - commenta il sindaco Roberto Di Stefano – la convenzione fatta nel 2016 tra l’allora amministrazione comunale e Fondazione Arca è stata dichiarata nulla perché - così come riportato nella sentenza del Tribunale - non è mai stato fatto un bando pubblico e perché mancava anche la necessaria copertura finanziaria”.



Ma la Fondazione Arca, oltre a vedersi revocata l'ingiunzione di pagamento, è stata condannata a risarcire le spese legali in favore del Comune di Sesto. “Il Tribunale di Milano - continua la sentenza - condanna FONDAZIONE PROGETTO ARCA ONLUS alla rifusione delle spese di lite in favore del COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI, che si liquidano in € 406,50 per spese esenti ed € 8.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge”.

Un duro colpo per la onlus che, invece, si traduce in un’altra vittoria nella battaglia per la legalità della giunta attuale. “Un’altra vittoria della nostra amministrazione – chiude il sindaco Di Stefano – che ancora una volta dimostra correttezza, trasparenza e capacità di gestione dell’ente. Per noi legalità e rispetto delle regole vengono prima di tutto nel pieno rispetto dei cittadini. Dopo l’ennesima sentenza che porta a galla e mette nuovamente in evidenza la loro mala gestione e le numerose irregolarità compiute, chissà cosa si inventeranno ora il Pd e i suoi amici...”.