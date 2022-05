Per i padel-maniaci Citylife piazzerà campi coperti davanti al Vigorelli

All'ombra del Velodromo Vigorelli verranno costruite una pista per bici Bmx freestyle e una pista pump-truck, un circuito fatto di salite, discese e curve paraboliche che permettono di fare salti e acrobazie sulle due ruote. Tempo al tempo. I lavori sull'area compresa tra via Savonarola e via Duilio non partiranno prima di due anni, forse tre. Nel frattempo è un terreno di cantiere. I lavori che completano il progetto di restyling del Vigorelli saranno realizzati dalla società Citylife come opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti al Comune per la trasformazione dell'ex Fiera nel quartiere delle Tre Torri. Per non lasciare l'area abbandonata (e a carico del Comune), la giunta ha deciso di concedere l'utilizzo temporaneo a Citylife che realizzare quattro campi coperti per giocare a padel, lo sport-mania del momento. Verranno montati due «palloni» pressostatici amovibili, circondati da alberature mobili (nell'immagine, un rendering del progetto). Sono previsti box spogliatoi e segreteria. «Risulta anti economico per l'amministrazione comunale riprendere in carico un'area non ancora sistemata e sostanzialmente in cantiere, con gli oneri manutentivi e di custodia connessi a carico del Comune e le conseguenti responsabilità» è scritto nella determina dirigenziale. Da qui la scelta di affidarla per un progetto a vocazione sportiva, in linea con l'area. Sarà messa a disposizione della società Citylife per 24 mesi, con una proroga massima di altri dodici nel caso non sia ancora stato rilasciato il titolo edilizio per le opere pubbliche definitive, ossia le piste per Bmx e pump-truck. I campi da padel dovranno essere messi a disposizione gratuitamente di scuole o enti del terzo settore per almeno cinque ore settimanali nella fascia dalle ore 9 alle ore 12. Il Comune potrà utilizzare le strutture anche per i centri estivi.

E in zona Citylife hanno scommesso da anni sul business del padel (con City Padel Milano) gli ex calciatori Demetrio Albertini e Gigi Casiraghi, dopo il pallone hanno investito sui «racchettoni».