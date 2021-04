"Sniffano sui giochi dei bimbi". Ma Sala ignora pure la polizia

Un rifugio per " disperati e pusher ". Così, parte dello stabile in via Ucelli di Nemi, nella zona Ponte Lambro di Milano, si è trasformato in un " bunker dello spaccio ".

Si tratta di una serie di condomini che avrebbero dovuto essere riqualificati a firma Renzo Piano. Invece, a distanza di quasi due anni dalla messa in sicurezza dello stabile, alla quale era presente anche l'assessore alla sicurezza Anna Scavuzzo, la palazzina è diventata un " rifugio di disadattati ". Nel video del sopralluogo effettuato questa mattina dal consigliere comunale della Lega Massimiliano Bastoni si notano finestre rotte, pavimenti coperti di bottiglie di palstica e spazzatura varia, materassi e indumenti stesi. Ma all'interno dello stabile non dimorano solamente " disperati ". Il posto, infatti, è diventato il luogo di lavoro degli spacciatori: sono circa una ventina, " tutti magrebini ", che non si fanno problemi a fornire il numero di cellulare a chiunque glieli chieda: " Mi hanno offerto cocaina- ha spiegato il consigliere Bastoni- e fornito dei recapiti telefonici che ho prontamente girato alla Polizia ". Molti nomi sono già noti alle forze dell'ordine che li hanno anche già arrestati, ma senza poterli poi trattenere: " in quello che è l’indotto di Rogoredo mi risultano 89 le richieste di misure cautelari da parte delle forze dell’Ordine per italiani e stranieri dediti allo spaccio- spiega Bastoni- Da tre anni però la Procura non dà risposte" .

Lo scambio di droga avviene in poco tempo: i pusher, che sono attivi dalle 17.00 fino a tarda notte, si mettono all'interno dello stabile e, a chiunque li chiami dalla strada, chiedono di mettere i soldi dietro le transenne, per poi lanciare la dose dalle finestre. Ma, " nostante le continue sollecitazioni delle Forze dell’Ordine a mettere in sicurezza definitivamente murando ogni ingresso, il Comune fa orecchie da mercante ". La situazione va avanti da più di due anni e a volte i pusher si spingono anche al di fuori dello stabile, tanto che alcuni residenti li hanno trovati a sniffare sui giochi dei bambini di un parco lì vicino.