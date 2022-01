Capodanno violento in Duomo, altre due ragazze in lacrime dopo gli abusi: i video choc

Un nuovo video, pubblicato dal sito Alanews.it, mostra un altro episodio di presunte violenze, avvenute sempre la notte di Capodanno in centro a Milano, e precisamente in piazza Duomo, la piazza principale della città meneghina. La prima violenza documentata era quella perpetrata da un branco di ragazzi ai danni di una ragazza, circondata da un gruppo di una trentina di stranieri e molestata.

Le due giovanissime in lacrime

Nel nuovo video si vedono due ragazze molto giovani che piangono a dirotto. Inizialmente le due giovanissime si trovano in mezzo alla folla, vicino alle transenne. Sembra che stiano cercando di respingere un gruppo di ragazzi che le sta circondando e abbracciando, tenendole bloccate e impedendo loro di scappare e fare qualsiasi movimento. A un certo momento però le due amiche riescono a liberarsi dalla stretta e vengono spinte avanti dall’onda umana di persone presenti. In poco tempo sono in salvo e si rifugiano tra le braccia degli agenti di polizia con i caschi in testa.

Quando le giovani capiscono di essere ormai al sicuro circondate dalle forze dell’ordine si lasciano andare a un pianto dirotto, chiedendo tra le lacrime agli agenti di essere portate via da quel luogo. Il tutto è avvenuto poco prima dello scoccare della mezzanotte che avrebbe segnato la fine dell’anno vecchio e salutato quello nuovo, in una piazza zeppa di persone in barba alle ordinanze comunali e governative. Ricordiamo tra l’altro che la notte di Capodanno ogni festeggiamento in piazza sarebbe stato in teoria vietato.

Molestata da un branco di 30 ragazzi

Quella stessa notte, sempre in piazza Duomo, come detto precedentemente, un’altra ragazza era stata accerchiata e molestata da una trentina di giovani forse stranieri. La 19enne aveva raccontato alla polizia di essere stata circondata e palpeggiata dalla comitiva che si trovava in quel posto per festeggiare il nuovo anno, davanti a Palazzo Reale, poco lontano dal Duomo. Solo l'arrivo dei poliziotti avrebbe costretto il branco a sparpagliarsi e ad allontanarsi percorrendo la via Mazzini. La Procura di Milano, nelle indagini coordinate dal pool ‘fasce deboli’, contesta il reato di violenza sessuale di gruppo. Gli investigatori stanno cercando attraverso i vari video amatoriali arrivati in questura di identificare i soggetti appartenenti al gruppo di ragazzi che ha molestato la giovane.

Segui già la pagina di Milano de ilGiornale.it?