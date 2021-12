Milano, primo sabato senza manifestazione in centro

Per il primo sabato dopo venti settimane il centro di Milano non ha visto nessuna manifestazione, né sentito urla, fischi e slogan contro il Green pass, il vaccino e il governo. I primi disordini risalgono infatti allo scorso 24 luglio. Oggi invece, sabato 4 dicembre, non c'è stata infatti nessuna protesta non autorizzata in Duomo, forse anche a causa delle temperature che si sono notevolmente abbassate. Oppure al pugno duro delle forze dell’ordine che hanno bloccato subito qualsiasi tentativo di manifestazione stroncandolo sul nascere.

I manifestanti bloccati sul nascere

Alcuni no pass e no vax hanno infatti provato a riunirsi in piazza Duomo per creare disordini, ma subito sono intervenuti i funzionari dell’ordine pubblico che li hanno fatti desistere. Alcuni attivisti, qualche decina, sono stati accompagnati, in certi casi anche con la forza perché hanno tentato di ribellarsi, presso un'area con i blindati, e l'ufficio mobile della questura ha provveduto a identificarli. I pochi attivisti che sono arrivati in centro per far nascere anche oggi una protesta abusiva si sono trovati davanti un muro invalicabile formato da agenti in tenuta antisommossa, che li hanno spinti verso l'angolo tra il Museo del Novecento e Palazzo Reale, dove sono stati appunto identificati. Inizialmente tre di loro si erano rifiutati di fornire le proprie generalità alla polizia e sono quindi stati prelevati dalle forze dell'ordine. Alla fine sono sei le persone che sono state identificate e multate per occupazione di aree urbane. Anche un’altra persona è stata multata in piazza Scala, in questo caso per il mancato utilizzo della protezione facciale.

Identificate oltre 200 persone

Secondo il bilancio stilato dalla Questura di Milano relativo alla manifestazione No Green Pass svoltasi a Milano, in totale sono state identificate 202 persone delle quali 7 saranno denunciate per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto a fornire le proprie generalità. Sono 34 le persone che sono state sanzionate per occupazione di aree urbane e sei per il mancato utilizzo della mascherina. Sono stati emessi 30 ordini di allontanamento e notificati 4 avvisi di avvio procedimento per l'emissione di altrettanti Daspo Urbani. Il dispositivo predisposto dal Questore Petronzi è riuscito a impedire che a metà pomeriggio si svolgesse in piazza Duomo una manifestazione No Green Pass non preavvisata. La Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Polizia Locale erano tutte sparse nella piazza e in questo modo hanno reso possibile la libera circolazione nel centro cittadino della moltitudine di persone presenti per lo shopping natalizio.

Il corteo autorizzato

Sempre nel pomeriggio di oggi, in un’altra zona della città meneghina, all’Arco della Pace, altri attivisti no vax, più o meno una settantina, hanno creato un presidio statico, questa volta autorizzato dalla questura di Milano. Neanche qui si sono registrati problemi di ordine pubblico. Un altro corteo, autorizzato, ha avuto inizio poco prima delle ore 16:00, quando nei pressi di Palazzo Lombardia, sede della Giunta regionale, 500 manifestanti si sono dati appuntamento. Il corteo è iniziato nell’ambito dell'iniziativa nazionale No Draghi Day indetta dai CUB e si è diretto verso piazza Scala dove la manifestazione è poi terminata nel tardo pomeriggio, intorno alle ore 17:30. Intanto, sempre oggi è scattata la misura per evitare affollamenti per lo shopping natalizio: gli ingressi per entrare in Galleria Vittorio Emanuele a Milano sono stati contingentati.

