Milano, rivoluzione per la sosta: sparisce il pass

Milano è pronta a dire addio ai pass per il parcheggio, i permessi sosta di carta, che a breve saranno costretti ad andare in pensione. Tutto questo sarà reso possibile grazie alla spinta della digitalizzazione che da anni è ormai diventata il motore dell’innovazione dei servizi rivolti ai cittadini nella Pubblica amministrazione. Infatti, dal prossimo mercoledì, 4 maggio, nel capoluogo lombardo per la verifica sarà sufficiente la targa della vettura, che potrà avvenire sia in maniera manuale che automatizzata. Sarà quindi inutile esporre sul vetro della macchina i contrassegni con l'indicazione della zona dove si ha il permesso di parcheggiare. Altra novità in arrivo, sarà inoltre possibile richiedere il pass online, evenienza che fino a questo momento era riservata solo ai residenti con auto di proprietà, anche per le altre categorie.

Cosa cambia dal 4 maggio

Dal 4 maggio diventerà più veloce ed efficiente estendendo il sistema di richiesta del pass sul sito del Comune di Milano anche agli altri. Questo vale per esempio per i residenti che chiederanno un permesso per mezzi non di loro proprietà, come quelli in leasing o in comodato d'uso. Queste persone potranno fare la richiesta direttamente online e solo con pochi click avranno, già al momento della domanda, un permesso attivo grazie all'autocertificazione. In seguito sarà compito degli operatori di backoffice fare tutti i relativi controlli a campione e potrebbero anche decidere di chiedere a chi ha fatto domanda del permesso di fornire documenti aggiuntivi a quelli già inoltrati. A venire semplificate, grazie all’autocertificazione, saranno anche le procedure per i soggetti che non sono residenti: per loro il pass si attiverà in modo automatico subito dopo che avranno effettuato il pagamento sulla piattaforma digitale PagoPA.

La procedura semplificata

Sarà quindi più facile ottenere il pass anche in vista della scadenza di circa 30mila permessi, quelli che erano stati prorogati d’ufficio per l'emergenza sanitaria fino al 29 giugno 2022. Il sito diventa quindi il canale principale da usare per poter richiedere un pass, al quale potranno accedere anche tutti i cittadini e le cittadine che hanno lo Spid o anche la Carta d’Identità Elettronica (CIE). Per chi non ama la tecnologia, o è impossibilitato a utilizzarla, sarà sempre possibile recarsi all'InfoPoint Area B e C in piazza Duomo, previo però appuntamento. Con questa iniziativa il Comune di Milano ha voluto così semplificare e rendere più efficiente la procedura di rilascio online dei pass, per evitare code e perdita di tempo agli sportelli.

