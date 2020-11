Morgan in cattedra canta De Andrè

Parte oggi il progetto «Carte Blanche» voluto dal rettore dell'università Iulm Gianni Canova e che porterà in cattedra docenti di grande prestigio per lezioni aperte non solo agli studenti ma a chiunque voglia approfittarne.

Primo appuntamento questa sera alle 19 con il genio del cantautore e star tivù Morgan che avrà appunto «carta bianca» per raccontare «Le canzoni italiane, il patrimonio sepolto. Lezioni di musica di Morgan, la Scuola di Genova». Morgan sarà da solo sul palco dell'Auditorium completamente vuoto e la lezione sarà trasmessa in streaming e poi comodamente recuperabile sui canali ufficiali della Iulm (www.iulm.it). Ancora una volta un evento organizzato secondo la filosofia imposta dal rettore e che punta a coinvolgere tutta la cittadinanza nelle attività accademiche. «Anche in questa situazione di grande difficoltà e di emergenza in cui siamo costretti a stare a distanza e a non poter vivere il Campus - spiega Canova -, la Iulm continua a svolgere la sua funzione di laboratorio sociale e di laboratorio delle idee. Prosegue l'intensa attività culturale dell'Ateneo con una serie di lezioni di musica, di cui al momento sveliamo le prime due date, il 28 novembre e il 5 dicembre, poi ne seguiranno altre anche in ambito teatrale». Si parte con Morgan, dunque, grande conoscitore della Scuola genovese, il movimento culturale e artistico che si è sviluppato a partire dagli Anni Sessanta nel capoluogo ligure e che intreccia poi la sua storia con Milano dove i cantautori venivano a lavorare le proprie canzoni negli studi di registrazione. Una carrellata al pianoforte, dunque, con note e testi di Fabrizio De Andrè, Bruno Lauzi, Gino Paoli, Luigi Tenco, Giorgio Calabrese, Umberto Bindi condotti da Morgan che ha proprio vinto il Premio Bindi nel 2019 ed è da tempo coinvolto nel Premio Tenco. Anche Endrigo ha gravitato nella Scuola genovese e Morgan ha più volte reinterpretato le sue canzoni, come anche quelle di Bindi (a «Xfactor» aveva fatto cantare a Mengoni Il nostro concerto). Morgan sul palco dell'Auditorium di Iulm 6 avrà a disposizione un pianoforte e canterà e suonerà anche stralci di canzoni. Al termine della lezione, gli studenti e chi è collegato in diretta potranno approfondire il discorso ponendo delle domande al cantautore.