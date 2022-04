Diaz 7, musica e storie con Ezio Guaitamacchi e Cristiano Godano

Musica grande protagonista giovedì 21 aprile, presso l’incantevole cornice di Diaz 7, a pochi passi da Piazza Duomo a Milano. Una serata speciale fra note, arrangiamenti, brani e vibrazioni ma anche parole ed emozioni stimoleranno ognuno dei cinque sensi.

In scena, per questo nuovo appuntamento live ideato e condotto da Ezio Guaitamacchi, autorevole giornalista, scrittore, musicista e autore radiotelevisivo italiano, che sarà un crescendo di sensazioni garantite proprio dalla curiosità innata di Guaitamacchi e tipica di chi vive la musica a tutto tondo con passione in una scoperta continua, senza fine.

Un crescendo di emozioni che saranno affidate soprattutto a un ospite d’eccezione: Cristiano Godano, cantautore e chitarrista italiano, frontman del gruppo rock Marlene Kuntz che propone non solo musica, ma racconto della vita articolata e versatile del cantautore, scrittore e attore. Storia in presa diretta che desta curiosità, fascino e che confermano l’intensità di una vita vissuta per passione, sempre.

Un’occasione da non perdere, anche per gustarsi una cena da sogno e per l’esperienza da vivere all’interno di Diaz 7, un luogo capace sempre di sorprendere, in un crescendo di fantasia e curiosità. Una serata da godere in prima fila anche per i giochi di immagini proiettati sul maxischermo immersivo a led, che porteranno gli ospiti in una dimensione davvero inesplorata, suggestiva e all’avanguardia. L’ingresso all’evento a partire dalle ore 21 sarà libero fino a esaurimento posti e preceduto, su prenotazione, a partire dalle ore 20 da una cena da veri intenditori.

Giovedì 5 maggio: Fatti una risata Giovanni Cacioppo

Mercoledì 18 maggio: Serata da Campioni Beccalossi e Enzo Gambaro

Giovedì 9 giugno: Interactive Dance performance

Mercoledì 22 giugno: A night with Morena Funari intervista Paolo del Debbio

Giovedì 7 luglio: Fatti una risata Beppe Braida

Giovedì 14 luglio: Evento Dj Fargetta

Per accedere a Diaz 7 è necessario essere muniti di green pass rafforzato. Prenotazioni: sia per cena con spettacolo (Inizio ore 20 - 25 euro) o solo spettacolo (inizio ore. 21 – ingresso gratuito); iscrizione all’evento tramite il sito www.sisalwincity.it/milano-diaz indicando nome e cognome/nome dello spettacolo e data/ numero dei partecipanti ed eventuali numeri di prenotazioni per la cena (inizio tassativo ore 20); chiamare il numero 3346305677; prenotare direttamente presso la sede di Piazza Diaz, 7. L'accesso in sala è vietato ai minori di 18 anni.

I protagonisti

Ezio Guaitamacchi, (Milano, 3 gennaio 1957) è un giornalista, scrittore, musicista e autore radiotelevisivo. Nel 1978 fonda il gruppo old time Country Jamboree, con cui prosegue l'attività per 10 anni. Si laurea alla Bocconi in Economia Aziendale, nel 1983 con alcuni amici fonda il bimestrale musicale Hi, Folks!, che cessa le pubblicazioni nel 1993. Nel 1985 collabora con Renzo Arbore per il programma cult Quelli della notte, mentre nel 1987 è consulente artistico per la trasmissione televisiva DOC.Nel 1990 è autore con Enzo Gentile del programma Born in the USA. Nel 1994 insieme a Marialina Marcucci, all'epoca direttrice di Videomusic; successivamente fonda il mensile musicale Jamdi cui è tuttora direttore responsabile.

È stato direttore della casa editrice Arcana per 5 anni e della sezione editoriale Musica di Editori Riuniti per 8 anni. È stato direttore artistico dei festival internazionali Just Like a Woman (Tributo alle Regine della Musica) dal 2003 al 2010 e del Milano Guitar Festival. Dal 2003, è direttore del Master in Giornalismo e Critica Musicale del Centro Professione Musica.

Ha scritto vari saggi e guide sulla storia del rock. Conduttore televisivo (Cowboy Mambo in onda su Odeon TV nel 1997-98 per 40 puntate) e produttore di documentari per la Tv sempre in ambito musicale. Collabora con LifeGate Radio dove conduce la trasmissione di approfondimento musicale Rockfiles e con la Radio della Svizzera Italiana. Nel 2011 è autore e conduttore (insieme a Massimo Ghini) del programma televisivo Delitti rock ispirato al suo omonimo libro del 2010.



Cristiano Godano, (Fossano, 21 novembre 1966) è un cantautore e chitarrista, frontman del gruppo rock Marlene Kuntz. Laureato in economia e commercio, ha avuto un'esperienza musicale con i Jack on Fire prima di essere contattato, all'inizio del 1989, da Luca Bergia e Riccardo Tesio, per dare vita ai Marlene Kuntz, insieme a Franco Ballatore e Alex Astegiano. Inizialmente Godano è chitarrista della band, dall'aprile del 1990 diviene anche cantante, dopo l'abbandono di Astegiano.

Il 16 gennaio 2008 pubblica il suo primo libro, intitolato I vivi edito da Rizzoli, una raccolta di sei racconti. Dal 2008 è uno dei docenti del Master in Comunicazione musicale dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Nel 2009 debutta come attore nel film di Davide Ferrario Tutta colpa di Giuda, di cui è anche autore con i Marlene Kuntz della colonna sonora, candidata al David di Donatello 2010. Oltre alla principale attività con i Marlene Kuntz, è stato impegnato nel progetto musicale, Beautiful, assieme a Howie B, Luca Bergia, Riccardo Tesio e Gianni Maroccolo.

Nel 2010 riceve la Targa Graffio - Musica da Bere, che ritira nell'ambito dell'omonima manifestazione a Vobarno. Tra il 2012 e il 2013 ha gestito un suo blog personale sul portale web de il Fatto Quotidiano. Dal 2010 porta in giro per l'Italia il format Parole e musica che ripercorre le fasi più salienti della sua carriera con incursioni nel mondo musicale e letterario; a stimolare la conversazione, la presenza di un moderatore. Durante il dialogo, Cristiano si accompagna con la chitarra e ripropone alcuni pezzi del repertorio dei Marlene Kuntz.

Il 20 giugno 2019 pubblica per La Nave di Teseo il libro Nuotando nell'aria. Dietro 35 canzoni dei Marlene Kuntz dove scrive un'anomala autobiografia delle origini densa di aneddoti, riflessioni e materiale inedito sui primi tre dischi del gruppo.

Il 30 luglio 2019 annuncia sui social la pubblicazione del primo disco solista per il 2020 di cui sarà possibile ascoltare due brani in anteprima con un biglietto speciale “VIP Package” durante il corso del tour 30 : 20 : 10 MK al quadrato dei Marlene Kuntz in partenza a ottobre 2019. Il 4 febbraio 2020 esce la versione audiolibro di Nuotando nell'aria. Dietro 35 canzoni dei Marlene Kuntz in esclusiva sulla piattaforma Audible.

Partecipa al Concerto del Primo Maggio 2020, registrato pochi giorni prima presso l'Auditorium di Roma. Dal 17 maggio 2020 scrive articoli e opinioni per la rubrica Elzevirus di Rolling Stone. Il 29 maggio 2020 esce il primo singolo e videoclip Ti voglio dire, seguito dal secondo Com'è possibile, che anticipano il disco solista Mi ero perso il cuore pubblicato il 26 giugno. L'album è caratterizzato da sonorità folk e alternative country ed è stato co-prodotto con Gianni Maroccolo e Luca Rossi degli Üstmamò. Il terzo singolo del disco è Ho bisogno di te, il cui videoclip è diretto da Giorgio Testi, pubblicato in anteprima il 15 ottobre sul Corriere. Il 19 giugno 2021 ha fatto un tour estivo con Roberta Finocchiaro suonando dal vivo in suggestive location i brani del suo album solista.