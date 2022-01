In volo con i libri, nuovo spazio Feltrinelli a Milano Malpensa

Decollare fra un Cielo di libri per arricchire di contenuti e le riflessioni i tempi “tempi” del viaggio in aeroporto e in aereo: così laFeltrinelli accoglie i passeggeri nell’aeroporto intercontinentale di Milano Malpensa dove ha aperto un nuovo spazio situato nella zona air-side, dopo i controlli di sicurezza, riconfermando la collaborazione con Dufrital Spa, ampliando e rafforzando così la presenza di Librerie Feltrinelli nello scalo gestito da Sea.

Il nuovo spazio di trecento metri quadrati, offre a turisti e passeggeri una selezione attenta e accurata di oltre 3.000 titoli, pensata per arricchire l’esperienza di chi viaggia e vuol tornare a farlo: dalla narrativa alla letteratura per bambini e ragazzi - con uno spazio Kidz dedicato - fino ai libri dedicati al Travel per chi cerca una guida esaustiva in vista della prossima meta da raggiungere, messaggio di fiducia nella ripartenza.

Affacciata su ampie vetrate trasparenti, mette a disposizione anche postazioni dotate di prese Usb per consentire di sostare a leggere, lavorare o ricaricare cellulari e laptop prima dell’imbarco, touch screen per consultare il catalogo instore e online e per ascoltare le video recensioni dei librai e i loro consigli di lettura.

L’esperienza del viaggio, come quella della lettura, consente di oltrepassare i confini e allargare i propri orizzonti di conoscenza e da questo nasce anche l’idea dei librai di realizzare la playlist “Un cielo di libri” per lettori d’alta quota con titoli fino a 100 pagine, perfetti per viaggiare con le storie mentre il loro volo li porta a destinazione.

Ecco i titoli suggeriti, perché in fondo la lettura è un viaggio infinito:

1. Philip Roth, L’Animale notturno, Einaudi

2. Ian McEwan, L’inventore dei sogni, Einaudi

3. Antonio Tabucchi, Notturno indiano, Sellerio

4. Amelie Nothomb, Cosmetica del nemico, Voland

5. Taylor Kressman, Destinatario sconosciuto, Rizzoli

6. Erri De Luca, Tu mio, Feltrinelli

7. Alan Bennet, Nudi e crudi, Adelphi

8. Pablo Neruda, Venti poesie d'amore e una canzone disperata, Passigli

1. Annie Ernaux, Il posto, L’orma

10. Hermann Melville, Bartleby lo scrivano, Feltrinelli