Nella base operativa dei pusher la polizia trova dieci chili di eroina

Una sorta di raffineria casalinga, ben 10 chili di eroina. Seguendo le tracce raccolte con l'arresto di alcuni piccoli spacciatori, la Squadra mobile di Milano ha fermato tre uomini albanesi e sequestrato il grosso quantitativo di droga trovato in uno stabile che veniva usato per lavorarla e confezionarla.

La droga era destinata all'area a nord di Milano, tra il territorio di Solaro e quello del parco delle Groane. Gli arresti sono scattati giovedì. I tre stranieri sono accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nella casa di Fontanelle, non lontano da Bergamo, la polizia ha trovato oltre ai dieci chili di eroina, un chilo di cocaina, 5 chili di sostanze da taglio, due presse con pompa idraulica che servivano per confezionare i pacchetti, tre frullatori per mescolare la polvere bruna con le altre sostanze, tre bilancini di precisione, un'auto utilizzata per le consegne e 7mila euro che erano custoditi in cassaforte.

Due dei pusher erano stati pedinati e si incontravano spesso con altri connazionali per scambiarsi pacchi in zone isolate o vicino al casello autostradale di Romano di Lombardia, sempre nel Bergamasco. Grazie all'aiuto della polizia locale, gli agenti hanno individuato la base operativa. Entrati nello stabile, hanno trovato tutti e tre gli albanesi coinvolti e i sacchetti e i panetti poi sequestrati. Altra sostanza stupefacente era all'interno di un trolley. Un albanese era al piano di sopra, gli altri due al piano inferiore intenti a confezionare la droga indossando mascherine protettive. Questi ultimi hanno tentato di scappare, ma sono stati subito bloccati.

CBas