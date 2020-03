Ospedale Fiera Milano, lavori avanti come da programma

Pieno rispetto dei tempi all’interno dei padiglioni 1 e 2 del Portello, a Fieramilanocity dove si sta allestendo l’Ospedale Fiera Milano e oltre 200 operai stanno contribuendo a mantenere il piano delle attività come previsto dal cronoprogramma.



“Guido Bertolaso continuerà, in smart working, a seguire il suo prezioso lavoro insieme a noi. Conosco la forza caratteriale e la professionalità di Guido – dice Enrico Pazzali, presidente di Fondazione Fiera Milano - il cui apporto sarà identico alle giornate precedenti”.

Il grande cantiere non subisce battute d’arresto dopo che Bertolaso ha annunciato di essere positivo al Coronavirus e quindi costretto alla quarantena, si lavora h24 e i primi moduli dell'ospedale con i 250 posti di terapia intensiva potranno essere aperti entro la fine della settimana prossima: l’obiettivo è quello di arrivare puntuali a questa scadenza.

"Fino a oggi tutto è fatto nel rispetto dei tempi previsti", ha precisato il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana intervenendo alla trasmissione di Rai 3 Cartabianca.

Per seguire i lavori in presa diretta www.ospedalefieramilano.it