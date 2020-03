Bertolaso è positivo al Coronavirus "Vincerò questa battaglia"

Era tornato in Italia, per rispondere alla chiamata del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ed aiutare l'talia nella lotta contro l'emergenza coronavirus. Ma ora, anche Guido Bertolaso è stato contagiato dal Covid-19.

È stato lui stesso ad annunciarlo, tramite un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, pochi minuti fa. " Sono positivo al Covid -19", ha scritto il consulente personale del governatore lombardo, che ha seguito i lavori per la costruzione dell'ospedale negli spazi della Fiera di Milano. " Quando ho accettato questo incarico- ha continuato- sapevo quali fossero i rischi a cui andavo incontro, ma non potevo non rispondere alla chiamata per il mio Paese ".

Poi precisa: " Ho qualche linea di febbre, nessun altro sintomo al momento. Sia io che i miei collaboratori più stretti siamo in isolamento e rispetteremo il periodo di quarantena ". Ma Guido Bertolaso non intende farsi fermare dal virus: " Continuerò a seguire i lavori dell’ospedale Fiera e coordinerò i lavori nelle Marche- annuncia- Vincerò anche questa battaglia ".

Alla notizia del contagio di Guido Bertolaso, il leader della Lega, Matteo Salvini, ha commentato: " Anche lui era in giro come un matto a verificare ospedali, strutture, perchè sta coordinando (e io sono sicuro che lo farà anche da casa, via telefono) la costruzione del nuovo ospedale in Fiera Milano ". E ha aggiunto, parlando in collegamento a 7 Gold: " È chiaro che c'è chi per mestiere è più esposto al rischio. Lo ringrazio perché non si è risparmiato e sicuramente lavorerà da casa" .

"Un grosso in bocca al lupo" arriva anche dalla capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, Mariastella Gelmini. " Un campione del fare, che non si tira mai indietro di fronte alle grandi emergenze. Forza Guido, in questa battaglia ti siamo tutti vicini. Supererai anche questa ", ha scritto su Twitter.