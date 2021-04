La foto sull'auto della polizia locale che indigna Milano

Milano allo sbando, Milano senza controllo. La capitale economica del Paese, motore rombante di un'intera nazione sembra aver perso la sua brillantezza. Non solo a livello industriale e produttivo ma soprattutto dal punto di vista della diligenza morale. Il bigottismo non c'entra nulla, Milano è sempre stata una città civile e rispettosa, soprattutto dei simboli e delle istituzioni. Oggi tutto questo sembra essere scomparso a favore di comportamenti ben oltre il limite del tollerabile, che si spostano sempre un passo più avanti per rincorrere la dittatura dei like sui social, dove è necessario stupire per aumentare i propri consensi effimeri. L'ultimo fatto denunciato da Max Bastoni, consigliere regionale della Lega, è l'emblema della deriva di cui sopra.

La foto dello scandalo

" Siamo al grottesco, ormai a Milano può capitare di tutto alla faccia della videosorveglianza tanto decantata da Beppe Sala e dal Comandante dei vigili Ciacci ", commenta sconcertato il consigliere leghista davanti all'ennesima foto scandalosa che circola sulle chat Whatsapp degli uomini del corpo di sicurezza del Comune di Milano. Scandalosa non certo per il lato B in primo piano, perché di quelli ormai se ne vedono tanti e quotidianamente, ma per il contesto in cui la fotografia è stata scattata. La ragazza, ma potrebbe essere stato anche un ragazzo, perché non è questo il punto, si è abbassata i pantaloni e mettendo in mostra il suo posteriore davanti a una macchina della polizia Locale di Milano.

Le mani poggiate sul cofano, la schiena lievemente incurvata e perizoma nero che mostra ampissime porzioni di pelle. Il tutto "arricchito" da un grande tatuaggio che occupa gran parte della superficie di entrambe le natiche. Lo scatto è stato realizzato in pieno giorno, come si evince dalla luminosità dell'immagine, nella centralissima Piazza Beccaria. Non certo un luogo con un altro, perché qui si trova il comando della polizia Locale e, infatti, la foto è fatta proprio davanti al palazzo. " Ci sarebbe anche da ridere se non fosse che Milano attraversa un periodo buio per quanto riguarda la sicurezza visto che per il quarto anno consecutivo è la città italiana con più reati ", accusa Max Bastoni.

"A Milano può accadere di tutto"