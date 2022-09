Patto delle città contro la droga. Fdi: "Ma il Pd promuove la cannabis"

Nasce la rete delle città italiane per una politica innovativa sulle droghe. La giunta comunale con una delibera ha deciso di promuovere la costituzione di un patto che vedrà la collaborazione tra le città di Milano, Bari, Bologna, Torino, Napoli e la Città Metropolitana di Roma con l'obiettivo di promuovere, attraverso una voce sola e più forte, un cambio di passo sulle politiche di contrasto all'uso delle droghe. Se da una parte, spiega la giunta, si sono moltiplicate le sostanze psicoattive usate da persone socialmente integrate e tra la popolazione giovanile, dall'altra si è complicata la realtà - e i rischi connessi - delle persone socialmente emarginate che consumano droghe, la cui condizione è segnata dai processi di impoverimento che investono proprio le città. L'ampia diffusione e la diversificazione dei modelli di consumo rendono inadeguata la lettura del fenomeno, fino ad oggi prevalente, in termini di devianza e patologia. Di fronte a tale complessità, l'approccio centrato sulla risposta penale e repressiva è risultato non efficace e spesso utile solo ad accrescere lo stigma e ad acuire i conflitti sociali tra generazioni. L'alleanza tra amministrazioni locali ha quindi l'obiettivo di promuovere un cambio di prospettiva, attraverso l'utilizzo di un approccio sociale con il quale le politiche di ordine pubblico devono integrarsi, e non viceversa. Tra gli obiettivi della rete, aperta a tutti i Comuni, quello di lavorare per un migliore coordinamento tra le istituzioni che hanno competenze sanitarie e sociali e promuovere strategie di intervento che minimizzino il ricorso a strumenti di espulsione e controllo di chi usa sostanze a favore di interventi di inclusione e mediazione. «La a rete vuole promuovere una stagione di riforma nelle politiche pubbliche sul contrasto all'uso delle droghe» afferma l'assessore al Welfare Lamberto Bertolè (nella foto). Per Riccardo De Corato (FdI) il centrosinistra però è «incoerente. Il Pd ha appena organizzato gli Stati generali della cannabis».