"Pennarelli al supermarket". Il governo accontenta Sala

Sala scende in campo per i pennarelli. Ieri il sindaco ha annunciato di aver sposato la richiesta di molte famiglie milanesi per permettere la vendita di articoli di cartoleria nei supermercati. Al momento, infatti, il decreto della Presidenza del consiglio dei ministri che regola le aperture dei servizi ritenuti essenziali prevede, come noto, l'apertura della grande distribuzione tutti i giorni della settimana, escludendo però interi scaffali, che propongono articoli ritenuti non di prima necessità. Tra cui appunto matite, pennarelli, quaderni, colle, quaderni e tutto quello che costituisce il normale corredo scolastico. Che appunto normalmente non può essere considerato un genere essenziale, ma che in questa situazione lo è diventato. Ecco allora che Sala ieri ha raccontato di averne parlato con i rappresentanti della grande distribuzione e con il governo. «Lo sono, ne ho parlato col prefetto e col governo: speriamo la risolvano in fretta, senza aspettare un Consiglio dei ministri», ha detto Sala lasciandosi scappare una frecciatina al premier Giuseppe Conte. Qualche ora dopo il governo ha annunciato di aver aggiornato le FAQ (domande più frequenti) collegate al Decreto dell'11 marzo, con la specifica che supermercati e ipermercati non specializzati «possono continuare a vendere anche prodotti diversi rispetto a quelli elencati». Non solo cancelleria, è scritto, ma anche abbigliamento, calzature, articoli sportivi, giocattoli e piante.

Niente da fare al momento per le cartolibrerie cittadine, chiuse per decreto. In una lettera il presidente dell'Associazione cartolibrai di Confcommercio Milano Alfredo Scotti ricorda a Sala che «nella nostra Città esistono, e ci auguriamo continueranno ad esistere, oltre 200 tra cartolerie e cartolibrerie che ad oggi sono soggette ad obbligo di chiusura». L'Associazione propone di «diversificare le offerte di vendita sul territorio, offrendoci l'opportunità di aprire, magari solo per alcune ore al giorno, per far fronte alla richiesta delle famiglie». L'Associazione chiede a Sala di intervenire presso il Governo «nella maniera più opportuna».

Il sindaco è, poi, tornato a parlare di quello che sarà il ritorno alla normalità per i milanesi, riprendendo il concetto lanciato qualche giorno fa di «riapertura graduale della città, a partire dai servizi essenziali, per fasce di età dai giovani che sono meno a rischio agli over 50». Da ripensare anche alcuni servizi che non sono risultati all'altezza della situazione, come la banda larga.

Questo grazie anche al confronto con i sindaci della altre grandi metropoli del mondo. «Ieri ci siamo relazionati con un centinaio di sindaci di grandi città per capire cosa fare adesso, che misure prendere ma anche per immaginare come si progetterà la riapertura delle nostre città». Altro tema come usufruire degli spazi pubblici, da San Siro a un cinema a un teatro, come si entra, come si esce, come si gestisce il momento in cui si è vicini. Terzo: come fare ripartire l'economia. Io mi devo occupare di quel piccolo tessuto economico e culturale che è in gran parte la vita di una città come Milano». Come le cartolibrerie, per esempio.