Più treni e Malpensa Express torna a Cadorna

Aumentano i treni anche se i pendolari, dati alla mano, continuano a continuano a preferire l'auto. Con l'avvio della cosiddetta «fase 3» domani Trenord tornerà a offrire il 100% dei posti del periodo pre Covid, ogni giorno feriale quindi «circoleranno» circa un milione di sedili anche se quelli reale, in base alle norme del distanziamento sociale, saranno solo la metà, un posto su due dovrà essere lasciato libero. Le corse passeranno da 1.500 a circa 1.900 al giorno, viaggeranno al massimo del servizio sulle grandi direttrici suburbane e i principali collegamenti regionali nelle ore di punta e saranno potenziate al 100% dei posti tutte le linee che registrano la domanda maggiore. Posto che, sottolinea l'azienda che gestisce i trasporti regionali, i viaggiatori anche nella fase 2 non hanno superato il 25% rispetto alla domanda in un periodo normale. In parte ovviamente pesa il fatto che molti dipendenti delle grandi aziende continuano a lavorare in smart working, in parte continua ad esserci una certa riluttanza ad usare il trasporto pubblico nonostante le sanificazioni quotidiane dei mezzi. Anche Atm viaggia con il 100% dei mezzi ma registra anche nella fase 2 solo il 20-22 per cento dei passeggeri pre emergenza. E viene riattivato da domani anche il Malpensa Express da Milano Cadorna, in questi mesi la navetta aeroportuale partiva e arrivava solo in stazione Centrale. Ci saranno quindi in tutto 107 corse al giorno, una ogni mezz'ora. Trenord ha attivato sulla propria app una funzione che comunica il livello di riempimento dei treni regionali in servizio o permette di programmare il viaggio sulla base del riempimento stimato.

Meno passeggeri, più auto. Lo ha confermato ieri l'assessore alla Mobilità Marco Granelli: «Il traffico a Milano sta di nuovo aumentando - ha scritto su Facebook - e gli ingressi in città in auto sono in crescita, oltre il 73%, e si stanno avvicinando al cento per cento dei livelli pre Covid. Dobbiamo fare tutti la nostra parte per sconfiggere il virus, ma anche traffico e inquinamento, e trasportare più persone possibile su treni, metropolitane, bus, e aumentare l'uso di biciclette e moto, l'utilizzo dello sharing e dei taxi, questo è un obiettivo e il modo per salvare Milano e tutta la sua grande area metropolitana».

Passando alla situazione degli aeroporti, per ora rimane attivo a Malpensa solo il terminal 2, stanno aumentando i voli la riapertura del terminal 2 potrebbe scattare tra metà giugno e inizio ma non è stata ancora decisa una data. E resta ancora totalmente chiuso Linate dove sono in corso i lavori di restyling e dove per le dimensioni ridotte è più difficile garantire il distanziamento sociale.